Die aktuellen Formel-1-Motoren sind bei den aktuellen GP-Stars nicht beliebt, entsprechend positiv reagieren die meisten Piloten auf die Aussicht, in Zukunft wieder mit V8-befeuerten GP-Rennern in der Königsklasse an den Start zu gehen. Ob und wann der Wechsel des Konzepts für die Antriebseinheiten erfolgen soll, ist noch unklar, eine entsprechende Ankündigung, dass die Formel 1 ab 2030 wieder auf 2,1-Liter-Turbo-V8-Motoren setzt, wurde von der FIA wieder zurückgenommen.

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Dennoch ist der mögliche Wechsel des Motorenkonzepts ein Thema im Fahrerlager von Las Vegas und natürlich wurde auch Altmeister Fernando Alonso darauf angesprochen. Der zweifache Weltmeister, der in diesem Jahr Rücktrittsgedanken hegte, am Ende aber die Verlängerung seines Aston-Martin-Abkommens für 2027 bestätigte, ist sich sicher: Er wird die Rückkehr zu den V8-Aggregaten nicht mehr als Stammfahrer miterleben.

«Ich werde dann nicht mehr da sein, das steht zu 100 Prozent fest», winkte der 32-fache GP-Sieger ab. «Natürlich habe ich mich in der Vergangenheit schon selbst überrascht, aber in dieser Hinsicht wird das nicht passieren. Wenn ich mich verabschiede, dann werde ich das tun, weil der Zeitpunkt gekommen ist, Neues auszuprobieren. Das liegt noch weit in der Zukunft, aber ich denke, dann habe ich genug.»

Ein V8-Comeback begrüsst Alonso dennoch. «Es ist frustrierend, dass wir nicht schon 2014 V8-Motoren eingesetzt haben», bedauerte der Asturier daraufhin. «Von 2014 bis 2030 oder 2031 sind es 16 oder 17 Jahre, in denen wir kein pures Racing hatten», rechnete er vor.

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