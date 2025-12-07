Fernando Alonso: WM-Zuschauer aus dem Cockpit

Der letzte Grand Prix des Jahres steht ganz im Zeichen der WM-Titelentscheidung: Drei Fahrer haben noch eine Chance auf die WM-Krone: Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri kämpfen genauso darum wie Max Verstappen, der mit der vierten erfolgreichen Titelverteidigung in Folge den Rekord von Michael Schumacher einstellen könnte.

Die Spannung ist entsprechend gross – nicht nur bei den Fans und GP-Beobachtern, sondern auch bei den Formel-1-Fahrern selbst. Fernando Alonso verriet etwa augenzwinkernd, dass er sich das Geschehen an der Spitze während der GP-Teilnahme zu Gemüte führen will. Der zweifache Champion wird als Sechster ins letzte Kräftemessen der Saison gehen – und dabei die grossen Bildschirme, die rund um die Piste aufgestellt wurden, im Auge behalten.

«Ich werde mir viel davon ansehen, denn es ist eine sehr einfache Strecke! In der dritten Kurve steht ein Bildschirm, der direkt in unserem Sichtfeld ist, auch auf der Innenseite der fünften Kurve und der Aussenseite der siebten Kehre. Dann gibt es zwei weitere grosse Screens eingangs und ausgangs der neunten Kurve – es gibt also genügend Möglichkeiten, und es wird sicher eine fantastische Show», sagte der 32-fache GP-Sieger aus dem Aston Martin Team.

Er selbst wolle sich aus dem Titelkampf raushalten, beteuerte der Asturier: «Ich hoffe wirklich, dass ich weit weg bin – aber nicht zu weit, weil ich möglichst viele Punkte holen will. Aber ich will am Montag nicht in den Schlagzeilen sein», erklärte er.

