Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Fernando Alonso: WM-Zuschauer aus dem Cockpit

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso wird den Abu Dhabi-GP von Startplatz 6 in Angriff nehmen. Der Spanier hat verraten: Er wird den Titelkampf während des Rennens mitverfolgen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fernando Alonso will sich nicht in den WM-Fight einmischen
Fernando Alonso will sich nicht in den WM-Fight einmischen
Foto: Zak Mauger / Getty Images
Fernando Alonso will sich nicht in den WM-Fight einmischen
© Zak Mauger / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der letzte Grand Prix des Jahres steht ganz im Zeichen der WM-Titelentscheidung: Drei Fahrer haben noch eine Chance auf die WM-Krone: Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri kämpfen genauso darum wie Max Verstappen, der mit der vierten erfolgreichen Titelverteidigung in Folge den Rekord von Michael Schumacher einstellen könnte.

Werbung

Werbung

Die Spannung ist entsprechend gross – nicht nur bei den Fans und GP-Beobachtern, sondern auch bei den Formel-1-Fahrern selbst. Fernando Alonso verriet etwa augenzwinkernd, dass er sich das Geschehen an der Spitze während der GP-Teilnahme zu Gemüte führen will. Der zweifache Champion wird als Sechster ins letzte Kräftemessen der Saison gehen – und dabei die grossen Bildschirme, die rund um die Piste aufgestellt wurden, im Auge behalten.

«Ich werde mir viel davon ansehen, denn es ist eine sehr einfache Strecke! In der dritten Kurve steht ein Bildschirm, der direkt in unserem Sichtfeld ist, auch auf der Innenseite der fünften Kurve und der Aussenseite der siebten Kehre. Dann gibt es zwei weitere grosse Screens eingangs und ausgangs der neunten Kurve – es gibt also genügend Möglichkeiten, und es wird sicher eine fantastische Show», sagte der 32-fache GP-Sieger aus dem Aston Martin Team.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Er selbst wolle sich aus dem Titelkampf raushalten, beteuerte der Asturier: «Ich hoffe wirklich, dass ich weit weg bin – aber nicht zu weit, weil ich möglichst viele Punkte holen will. Aber ich will am Montag nicht in den Schlagzeilen sein», erklärte er.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien