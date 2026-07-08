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Ferrari: 250. Grand Prix-Triumph mit Charles Leclerc, alle Sieger/Strecken

Ein Meilenstein für Ferrari Beim britischen Grand Prix in Silverstone hat Charles Leclerc den 250. GP-Sieg der Roten herausgefahren. Wir zeigen alle Sieger und alle Orte, wo Ferrari gewonnen hat.

Formel 1

Ferrari, das erfolgreichste Formel-1-Team
Ferrari, das erfolgreichste Formel-1-Team
Foto: XPB
Ferrari, das erfolgreichste Formel-1-Team
© XPB

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Seit Oktober 2024 hatte sich Charles Leclerc gedulden müssen, nun ist seine Durststrecke beendet: Der 28-jährige Monegasse hat den Grand Prix von Grossbritannien gewonnen, es ist sein neunter Sieg in der Königsklasse und gleichzeitig der 250. für die berühmteste Scuderia der Welt.

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116 Fahrer sind für die Formel-1-Rennmannschaft von Ferrari an den Start gegangen. Den ersten Sieg für 1951 – ebenfalls in Silverstone – der Argentinier José Froilán González ein, in Spanien 2026 wurde Lewis Hamilton zum 41. GP-Sieger von Ferrari.

  • Alle GP-Sieger von Ferrari

  • Michael Schumacher (D) 72

  • Niki Lauda (A) 15

  • Sebastian Vettel (D) 14

  • Alberto Ascari (I) 13

  • Felipe Massa (BR) 11

  • Fernando Alonso (E) 11

  • Kimi Räikkönen (FIN) 10

  • Rubens Barrichello (BR) 9

  • Charles Leclerc (MC) 8

  • Jacky Ickx (B) 6

  • Gilles Villeneuve (CAN) 6

  • Carlos Reutemann (RA) 5

  • Alain Prost (F) 5

  • Gerhard Berger (A) 5

  • John Surtees (GB) 4

  • Clay Regazzoni (CH) 4

  • Eddie Irvine (GB) 4

  • Carlos Sainz (E) 4

  • Juan Manuel Fangio (RA) 3

  • Peter Collins (GB) 3

  • Phil Hill (USA) 3

  • Jody Scheckter (ZA) 3

  • René Arnoux (F) 3

  • Michele Alboreto (I) 3

  • Nigel Manselll (GB) 3

  • José Froilán González (RA) 2

  • Tony Brooks (GB) 2

  • Wolfgang von Trips (D) 2

  • Didier Pironi (F) 2

  • Patrick Tambay (F) 2

  • Piero Taruffi (I) 1

  • Giuseppe Farina (I) 1

  • Maurice Trintignant (F) 1

  • Luigi Musso (I) 1

  • Giancarlo Baghetti (I) 1

  • Lorenzo Bandini (I) 1

  • Ludovico Scarfiotti (I) 1

  • Mario Andretti (USA) 1

  • Jean Alesi (F) 1

Im Artikel erwähnt

Ganz interessant, auf welchen Strecken Ferrari diese 250 Siege eingefahren hat.

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TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

  • Ferrari-Siege in der Formel 1 (nach Strecken)

  • Adelaide/AUS: 1

  • Aintree/GB: 1

  • Anderstorp/S: 1

  • Austin/USA: 2

  • AVUS/D: 1

  • Barcelona/E: 9

  • Brands Hatch/GB: 2

  • Bremgarten/CH: 2

  • Buenos Aires/RA: 4

  • Estoril/P: 2

  • Hockenheim/D: 11

  • Hungaroring/HU: 7

  • Imola/I: 8

  • Indianapolis/USA: 6

  • Interlagos/BR: 9

  • Instanbul/TK: 3

  • Jacarepagua/BR: 2

  • Jarama/E: 2

  • Jerez de la Frontera/E: 1

  • Kyalami/ZA: 4

  • Le Castellet/F: 2

  • Long Beach/USA: 3

  • Magny-Cours/F: 8

  • Melbourne/AUS: 10

  • Mexiko-Stadt/MEX: 3

  • Monaco/MC: 10

  • Mont-Tremblant/CDN: 1

  • Montreal/CDN: 11

  • Monza/I: 20

  • Nürburgring/D: 14

  • Pedralbes/E: 1

  • Reims/F: 5

  • Rouen/F: 2

  • Sakhir/BAH: 7

  • Sepang/MAL: 7

  • Shanghai/RCH: 4

  • Silverstone/GB: 16

  • Singapur/SIN: 4

  • Spa-Francorchamps/B: 14

  • Spielberg/A: 5

  • Suzuka/J: 7

  • Valencia/E: 2

  • Watkins Glen/USA: 3

  • Yeongam/COR: 1

  • Zandvoort/NL: 8

  • Zeltweg/A: 1

  • Zolder/B: 4

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

1

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