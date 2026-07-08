Ferrari: 250. Grand Prix-Triumph mit Charles Leclerc, alle Sieger/Strecken
Ein Meilenstein für Ferrari Beim britischen Grand Prix in Silverstone hat Charles Leclerc den 250. GP-Sieg der Roten herausgefahren. Wir zeigen alle Sieger und alle Orte, wo Ferrari gewonnen hat.
Seit Oktober 2024 hatte sich Charles Leclerc gedulden müssen, nun ist seine Durststrecke beendet: Der 28-jährige Monegasse hat den Grand Prix von Grossbritannien gewonnen, es ist sein neunter Sieg in der Königsklasse und gleichzeitig der 250. für die berühmteste Scuderia der Welt.
116 Fahrer sind für die Formel-1-Rennmannschaft von Ferrari an den Start gegangen. Den ersten Sieg für 1951 – ebenfalls in Silverstone – der Argentinier José Froilán González ein, in Spanien 2026 wurde Lewis Hamilton zum 41. GP-Sieger von Ferrari.
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Alle GP-Sieger von Ferrari
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Michael Schumacher (D) 72
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Niki Lauda (A) 15
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Sebastian Vettel (D) 14
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Alberto Ascari (I) 13
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Felipe Massa (BR) 11
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Fernando Alonso (E) 11
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Kimi Räikkönen (FIN) 10
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Rubens Barrichello (BR) 9
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Charles Leclerc (MC) 8
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Jacky Ickx (B) 6
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Gilles Villeneuve (CAN) 6
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Carlos Reutemann (RA) 5
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Alain Prost (F) 5
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Gerhard Berger (A) 5
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John Surtees (GB) 4
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Clay Regazzoni (CH) 4
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Eddie Irvine (GB) 4
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Carlos Sainz (E) 4
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Juan Manuel Fangio (RA) 3
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Peter Collins (GB) 3
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Phil Hill (USA) 3
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Jody Scheckter (ZA) 3
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René Arnoux (F) 3
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Michele Alboreto (I) 3
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Nigel Manselll (GB) 3
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José Froilán González (RA) 2
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Tony Brooks (GB) 2
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Wolfgang von Trips (D) 2
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Didier Pironi (F) 2
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Patrick Tambay (F) 2
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Piero Taruffi (I) 1
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Giuseppe Farina (I) 1
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Maurice Trintignant (F) 1
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Luigi Musso (I) 1
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Giancarlo Baghetti (I) 1
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Lorenzo Bandini (I) 1
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Ludovico Scarfiotti (I) 1
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Mario Andretti (USA) 1
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Jean Alesi (F) 1
Ganz interessant, auf welchen Strecken Ferrari diese 250 Siege eingefahren hat.
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Ferrari-Siege in der Formel 1 (nach Strecken)
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Adelaide/AUS: 1
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Aintree/GB: 1
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Anderstorp/S: 1
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Austin/USA: 2
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AVUS/D: 1
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Barcelona/E: 9
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Brands Hatch/GB: 2
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Bremgarten/CH: 2
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Buenos Aires/RA: 4
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Estoril/P: 2
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Hockenheim/D: 11
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Hungaroring/HU: 7
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Imola/I: 8
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Indianapolis/USA: 6
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Interlagos/BR: 9
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Instanbul/TK: 3
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Jacarepagua/BR: 2
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Jarama/E: 2
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Jerez de la Frontera/E: 1
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Kyalami/ZA: 4
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Le Castellet/F: 2
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Long Beach/USA: 3
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Magny-Cours/F: 8
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Melbourne/AUS: 10
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Mexiko-Stadt/MEX: 3
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Monaco/MC: 10
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Mont-Tremblant/CDN: 1
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Montreal/CDN: 11
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Monza/I: 20
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Nürburgring/D: 14
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Pedralbes/E: 1
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Reims/F: 5
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Rouen/F: 2
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Sakhir/BAH: 7
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Sepang/MAL: 7
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Shanghai/RCH: 4
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Silverstone/GB: 16
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Singapur/SIN: 4
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Spa-Francorchamps/B: 14
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Spielberg/A: 5
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Suzuka/J: 7
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Valencia/E: 2
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Watkins Glen/USA: 3
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Yeongam/COR: 1
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Zandvoort/NL: 8
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Zeltweg/A: 1
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Zolder/B: 4
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