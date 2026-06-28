Ferrari-Enttäuschung auf dem Red Bull Ring: Warnung von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton hatte sich vor dem Start des Rennens auf dem Red Bull Ring noch Hoffnungen auf eine Wiederholung des Triumphs von Barcelona gemacht, denn er durfte von Startplatz 3 losfahren. Der siebenfache Weltmeister räumte zwar ein, dass es schwierig werden würde, etwas gegen den Speed von Mercedes ausrichten zu können. Dennoch dachte er, dass er mit der Hilfe seines direkt vor ihm startenden Teamkollegen Charles Leclerc zumindest Druck auf den Polesetter ausüben kann.

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Doch im Rennen kam alles anders und Hamilton musste sich nach 71 Runden mit dem fünften Platz begnügen. Er kreuzte die Ziellinie mehr als 26 Sekunden hinter seinem früheren Stallgefährten aus dem Mercedes-Team. Danach erklärte er niedergeschlagen: «Das Auto hat heute offenbar auf keinem Reifen wirklich funktioniert. Es war ein sehr, sehr hartes Rennen. Es war extrem heiss.»

«Mein Start war ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut, ich kam nicht gut weg. Doch danach konnte ich angreifen und Charles Leclerc überholen. Und ich dachte, dass es nicht zu schlecht aussieht, denn ich konnte zunächst mit George mithalten. Doch danach brachen die Hinterreifen ein, aus irgendeinem Grund war die Balance sehr schwierig», schilderte der 41-Jährige.

«Am Freitag fehlten uns alleine auf den Geraden etwa sechs Zehntel, und ich muss noch schauen, wie es heute war, aber ich bin überzeugt, dass unser Tempo-Defizit bedeutend war», fügte der 106-fache GP-Sieger an, und seufze: «Wir konnten beim Grip einfach nicht mit den anderen Fahrern mithalten.»

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In etwas versöhnlicherem Ton ergänzte Hamilton: «Ich bin froh um die Punkte, die ich erobern konnte. Das Team hat bei der Strategie einen grossartigen Job gemacht, und auch die Reifenwechsel liefen sehr gut ab. Ich bin sehr stolz auf die Crew, denn sie hat sehr hart daran gearbeitet. Es war nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben, aber wenigstens haben wir Punkte geholt.»

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Mit Blick auf die nächsten Rennen mahnte der Rekord-GP-Sieger, dass sich alle in Geduld üben müssen. Er weiss: «Wir werden richtig Gas geben müssen, um das nächste Power-Upgrade hinzubekommen. Aber das wird eine Weile dauern. Ich hoffe, dass das Auto in Silverstone etwas besser funktionieren wird.»