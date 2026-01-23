Weiter zum Inhalt
Ferrari: Hamilton stoppt in Fiorano mit Absicht – hurra, Motoren lauter!

Wie immer bei einem ersten Funktionstest von Ferrari auf der Hausstrecke Fiorano: Zahlreiche Zaungäste entlang der Bahn. Die wunderten sich, wieso der Wagen von Lewis Hamilton stehenblieb.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

So tritt Ferrari 2026 an
So tritt Ferrari 2026 an
Foto: Ferrari
So tritt Ferrari 2026 an
© Ferrari

In einer Welt, die oft von schlechten Nachrichten dominiert wird, haben wir für unsere Leser zwei gute: Erstens – die 2026er Motoren ohne elektrische Energiegewinnung am Turbolader klingen lauter und kerniger als die Triebwerke 2025!

Gut, wir sind natürlich weit entfernt von den wunderbar hochdrehenden Saugmotoren der Vergangenheit, aber das ist auf alle Fälle ein Fortschritt gemessen an den Antriebseinheiten 2014 bis 2025. Dass die Motoren lauter sind, hatte sich schon bei ersten Funktionstests anderer Teams angekündigt.

Gemäss Reglement hatten Lewis Hamilton und Charles Leclerc beim ersten Funktionstest des SF-26 auf der Ferrari-Hausbahn Fiorano nur maximal 15 Kilometer zur Verfügung, das entspricht fünf Runden.

Die zahlreichen Zaungäste erschraken einen Moment, als der Wagen von Lewis Hamilton stehen blieb. Mamma mia – schon ein Problem! Nein, Entwarnung, und das ist die zweite gute Nachricht. Alles im grünen Bereich bei den Roten, Hamilton wollte nur seine 7,5 Kilometer bis zum letzten Meter ausreizen.

Unter grauem Himmel und mit steinharten Pirelli-Demoreifen ging Hamilton als Erster auf die Bahn. Und Lewis gab gleich tüchtig Gas, probierte auch schon mal die verstellbaren Flügel vorne und hinten aus.

Ein Blick in verschiedene Foren von Formel-1-Fans zeigt: Der grosse Weiss-Anteil der Glanzlackierung spaltete die Fans. Die meisten Tifosi hätten sich mehr vom klassischen Rot gewünscht, aber Schönheit liegt ja bekanntlich immer im Auge des Betrachters.

Die in Fiorano gezeigte Ausgabe des Wagens – Teamchef Fred Vasseur hat sie als Version A bezeichnet – wird nun für den Transport nach Spanien vorbereitet, wo am 26. Januar die ersten Wintertests beginnen.

Vasseur hat angekündigt, dass er einen strammen Entwicklungsrhythmus erwartet, bei welchem Ferrari den Takt der Gegner mindestens halten will. Ob Version B dann schon für den zweiten Wintertest in Bahrain fertig sein wird, werden wir sehen.

