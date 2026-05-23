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Ferrari im Rückspiegel: Warum sich Oscar Piastri keine Sorgen macht

McLaren-Star Oscar Piastri wird den Kanada-Sprint neben seinem Teamkollegen Lando Norris aus der 2. Startreihe in Angriff nehmen. Er weiss: Sowohl vor als auch hinter ihm starten starke Gegner.

Formel 1

Oscar Piastri vertraut darauf, gut in den Kanada-Sprint starten zu können
Oscar Piastri vertraut darauf, gut in den Kanada-Sprint starten zu können
Foto: Charniaux / XPB Images
Oscar Piastri vertraut darauf, gut in den Kanada-Sprint starten zu können
© Charniaux / XPB Images

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Oscar Piastri konnte sich im Laufe des Sprint-Qualifyings stetig verbessern. Den ersten Abschnitt der Zeitenjagd beendete er auf dem siebten Platz, im SQ2 war er dann der Fünftschnellste und im dritten und entscheidenden Segment schaffte er es auf den vierten Platz.

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Damit wird er aus der zweiten Startreihe losfahren, neben ihm startet sein McLaren-Teamkollege Lando Norris, vor ihm hoffen die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli, die Gunst der ersten Startreihe nutzen zu können, um sich die Führung im 23-Runden-Rennen zu sichern.

Der Australier weiss auch, dass mit den beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc zwei schnelle Starter hinter ihm losfahren werden. Dazu sagt er: «Unsere Starts waren das ganze bisherige Jahr besser als jene von Ferrari, deshalb haben wir da genügend Selbstvertrauen. Allerdings bin ich mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Mercedes in diesem Bereich auch konkurrenzfähig ist. Aber bis dahin werden wir versuchen, unseren Vorteil zu geniessen.»

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Mit Blick nach vorne ergänzte der 25-Jährige aus Melbourne: «Ich fühlte mich im Sprint-Qualifying ziemlich wohl, aber es war für alle wohl ein bisschen ein verrückter Tag. Die Mercedes-Jungs sind offenbar immer noch sehr stark unterwegs, ich denke, das ist leider die grösste Erkenntnis des Tages. Aber wir werden sehen, was wir tun können, vielleicht können wir alles noch etwas verbessern, bevor es ins Sprintrennen geht.»

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