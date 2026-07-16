Ferrari in Belgien: Hamilton/Leclerc siegfähig? Was Teamchef Vasseur sagt

Die Formel 1 vor dem zehnten GP-Wochenende der Saison 2026: Spa-Francorchamps ist eine der Kult-Strecken im Kalender, mit ihrer einzigartigen Kombination aus hohen Geschwindigkeiten, starken Höhenunterschieden und unberechenbarem Wetter. Dieses Wochenende läuft im üblichen Format ab, also mit drei freien Trainings, was den Teams mehr Zeit zur Vorbereitung auf das Qualifying und den Grand Prix geben als zuletzt in Silverstone, wo nach dem Sprintformat gefahren wurde.

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Mit 7,004 Kilometern ist Spa-Francorchamps die längste Strecke im Kalender, während Eau Rouge-Raidillon, die Kemmel-Gerade, Pouhon, Blanchimont und die Bus-Stop-Schikane zu den berühmtesten Abschnitten der ganzen Saison gehören. Alle erfordern ein äusserst feines Gleichgewicht zwischen aerodynamischer Effizienz, Hochgeschwindigkeitsstabilität und Traktion durch die technisch anspruchsvolleren Passagen.

Die Gesamteffizienz des Autos ist in Spa-Francorchamps besonders wichtig: Die langen Geraden belohnen ein Auto mit guter Höchstgeschwindigkeit, während die schnellen Kurven und raschen Richtungswechsel Präzision und Stabilität erfordern. Auch das Reifen-Management bleibt ein entscheidender Faktor, angesichts der hohen Belastungen, denen sie während der gesamten Runde ausgesetzt sind.

Selbst die Fahrer sind gespannt darauf zu erleben, wie das Energie-Management in den Ardennen vonstatten geht, auf einer Strecke, auf welcher es verhältnismässig wenige Bremszonen gibt, um Energie zu sammeln.

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Wie so oft in den Ardennen könnte auch an diesem Wochenende das Wetter eine Schlüsselrolle spielen: Es ist nicht ungewöhnlich, dass Regen nur einen Sektor der Strecke betrifft, während ein anderer völlig trocken bleibt, was zu sehr wechselhaften Bedingungen führt und Strategie und Anpassungsfähigkeit während des gesamten Wochenendes entscheidend macht. Aus heutiger Sicht wird es am wahrscheinlichsten am Freitag nass.

Ferrari hat in Belgien schon 18 Mal gewinnen können (das ist mehr als jedes vierte Formel-1-Rennen in diesem Land), 17 Mal stand ein roter Renner aus Maranello auf der Pole, 19 Mal fuhr ein Ferrari-Fahrer die beste Rennrunde, 52 Podestplätze haben die Werksfahrer der berühmten Scuderia hier erobert.

Der vorderhand letzte Volltreffer von Ferrari: mit Charles Leclerc 2019, es war damals der erste GP-Triumph des Monegassen, und kurz darauf legte er in Monza gleich nach.

Wie schätzt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur die Siegchancen von Ferrari ein? Der Franzose sagt: «Uns steht in Spa-Francorchamps ein besonders anspruchsvolles Wochenende bevor. Es ist eines der anspruchsvollsten Rennen des Jahres – wegen der Streckencharakteristik und der Tatsache, dass das Wetter in den Ardennen von einem Moment auf den anderen umschlagen kann.»

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«Wir wissen, dass wir uns auf ein starkes Team verlassen können und auf zwei Fahrer, die gut zusammenarbeiten und sich bei jedem Einsatz auf der Strecke gegenseitig antreiben. Unser Ziel ist es erneut, unser Ergebnis zu maximieren und sicherzustellen, dass wir jedes Detail von der ersten Session bis zur Zielflagge so gut wie möglich umsetzen.»