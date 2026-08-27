Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari in Monza: Autos lackiert wie Rennwagen von Michael Schumacher 1996!

Ferrari macht einen Knicks vor dem grossen Michael Schumacher: Beim Heimrennen in Monza 2026 treten die Italiener in den Wagenfarben an, wie sich der Deutsche vor dreissig Jahren ausführte.

Formel 1

Michael Schumacher 1996 im Ferrari F310
Michael Schumacher 1996 im Ferrari F310
Foto: XPB
Michael Schumacher 1996 im Ferrari F310
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Schöne Geste von Ferrari: Beim kommenden Grossen Preis von Italien in Monza (6. September) werden die Rennwagen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc so lackiert wie die Ferrari vor dreissig Jahren – als Michael Schumacher seine erste GP-Saison in Rot fuhr.

Werbung

Werbung

Das bedeutet: Wie 1996er Ferrari F310 also ein verhältnismässig helles rot, schwarze Flügel, goldfarbene Felgen. Michael Schumacher gewann in seinem ersten Jahr mit Ferrari die Grossen Preis von Spanien, Belgien und Italien.

Ferrari: Immer wieder andere Farben

Rot ist durchaus nicht Rot, was Ferrari angeht. Das beste Beispiel erhielten die verblüfften Fans in Mugello 2020 serviert, als die stolze Rennmannschaft zum 1000. Formel-1-WM-Lauf antrat. Damals fuhren Sebastian Vettel und Charles Leclerc in einem so dunklen Rot an, dass einige Fans von Burgunder sprachen.

Im Artikel erwähnt

Sebastian Vettel in Mugello 2020
Sebastian Vettel in Mugello 2020
Foto: XPB
Sebastian Vettel in Mugello 2020
© XPB

Werbung

Werbung

In Wahrheit handelte es sich um den Farbton «Rosso Barchetta», also um die Farbe aus den späten 40er Jahren vieler Barchetta-Modelle wie des 125 S. Und auch beim Formel-1-WM-Debüt in Monaco trat Ferrari in dieser Rotschattierung an. Noch in der laufenden Saison 1950 korrigierte Ferrari nach, nun mit Rennfahrzeugen in einem etwas helleren Rot.

TV-Programm

In Miami 2024 verblüffte Ferrari die Tifosi mit blauen Akzenten auf den Flügeln, dem Halo, den Rückspiegeln, der Verkleidung und den Felgen. Die Farbtupfer waren in den zwei früheren Ferrari-Farben Azzurro La Plata (ein helles Blau) und Azzurro Dino (ein dunkleres Blau) gehalten. Azzurro La Plata ist jener Farbton, den Alberto Ascari in den 1950er-Jahren zu tragen pflegte. Clay Regazzoni und Niki Lauda waren – genauso wie die meisten Mechaniker – in den 70er Jahren in Azzurro Dino unterwegs.

So trat Ferrari in Miami 2024 an
So trat Ferrari in Miami 2024 an
Foto: Ferrari
So trat Ferrari in Miami 2024 an
© Ferrari

Beispiel Monza 2023: Ferrari kehrte im Juni 2023 nach Le Mans zurück, nach einer Absenz als Werksrennstall von 50 Jahren. Prompt gewannen die Italiener zum zehnten Mal den Langstreckenklassiker, erstmals seit 1965. James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi triumphierten mit dem Ferrari 499P Hypercar.

Werbung

Werbung

Ferrari in Monza 2023
Ferrari in Monza 2023
Foto: Ferrari
Ferrari in Monza 2023
© Ferrari

Aus diesem Anlass trat der Formel-1-Rennstall von Ferrari im September beim Heimauftritt in Monza mit einem besonders lackierten GP-Rennwagen auf für Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Schon 2022 waren am Auto des Monegassen und des Spaniers zahlreiche gelbe Stilmittel zu entdecken, dies, um sich nach 75 Jahren Ferrari bei der Heimatstadt Modena zu bedanken. Gelb, die Farbe von Modena, ist auch als Hintergrund auf dem weltbekannten Ferrari-Emblem zu sehen.

Ein etwas anderer Ferrari-Auftritt in den USA ist nichts Neues: Ende 2023 fuhren Charles Leclerc und Carlos Sainz in Anlehnung an frühere Ferrari-Designs in Rot und Weiss, dies in Las Vegas.

Werbung

Werbung

Charles Leclerc in Las Vegas 2023
Charles Leclerc in Las Vegas 2023
Foto: Ferrari
Charles Leclerc in Las Vegas 2023
© Ferrari

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

242

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

183

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

183

4

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

159

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

155

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

112

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

104

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

68

9

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

49

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

44

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM