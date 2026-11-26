Ein zu ambitionierter Überholversuch endete im Rennen von Las Vegas mit einem Crash, der viel zu reden gab: Charles Leclerc sah im ereignisreichen Strassenrennen seine Chance, an seinem Teamkollegen Lewis Hamilton vorbeizuziehen – und es kam zur unliebsamen Berührung, die beiden Stallgefährten teuer zu stehen kam.

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Hamilton drehte sich und fiel zurück, am Ende kreuzte er die Ziellinie als Siebter. Leclerc kassierte eine Zeitstrafe, die ihn in der Endabrechnung auf den zehnten Platz zurückwarf. Und er bekam eine Standpauke von Teamchef Fred Vasseur, der ihn schon auf dem Weg zurück in die Box über Funk zu sich beordert hatte.

Charles Leclerc: «Wir sind zwei starke Fahrer»

In Katar wurde Leclerc natürlich auf das Nachspiel angesprochen, die der Crash nach sich zog. Und er sagte zur Aussage von Teamchef Fred Vasseur, der Unfall der beiden Teamkollegen sei inakzeptabel: «Nun, Fred hat mir schon am Funk gesagt, dass er mit mir reden will, bevor ich vor die Medien trete. Deshalb wusste ich, wo er stand. Und als Fahrer muss man das akzeptieren.»

Und wieso kommt es immer wieder zu Kollisionen zwischen den beiden roten Rennern? «Letztlich sind wir zwei sehr starke Fahrer, die vor dem jeweils anderen ins Ziel kommen wollen. Leider gab es in letzter Zeit etwas zu viele Szenen, bei denen es schiefging. Wir müssen als Team also eine Lösung finden, um das in Zukunft zu vermeiden. So einfach ist das», lautet die Antwort des neunfachen GP-Siegers.

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Bei der Frage über den Inhalt der Gespräche, die nach dem Rennen hinter den Kulissen geführt wurden, gab sich Leclerc wortkarg: «Das werde ich nicht sagen, ich meine, das darf ich sowieso nicht. Ich kann da nicht ins Detail gehen.» Auch auf die Frage, ob sich die internen Regeln für Zweikämpfe zwischen den Teamkollegen geändert haben, fand er keine Antwort: «Das kann ich nicht sagen.»