Lewis Hamilton: Reaktion auf Ferrari-Motorensound 2026
Während die ersten Konkurrenten bereits die ersten Kilometer mit ihren 2026er-Autos zurücklegen, veröffentlicht das Ferrari-Team ein Video, das die erste Inbetriebnahme des Motors für 2026 zeigt.
Die Saison 2025 ist erst vor etwas mehr als einem Monat zu Ende gegangen, dennoch ist sie in weite Ferne gerückt. Denn alles konzentriert sich auf den diesjährigen WM-Kampf, in dem die Teams und Fahrer wegen der umfassenden Regeländerungen eine besondere Herausforderung meistern müssen.
Der Fokus liegt schon seit längerem auf 2026, und auch beim Ferrari-Team konzentriert sich alles auf den nächsten Dienstwagen von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Mit dem SF-26 will der Rennstall aus Maranello den Anschluss an die Spitze wiederfinden, nachdem das älteste GP-Team der Welt im vergangenen Jahr mit dem vierten Gesamtrang in der Konstrukteurswertung hatte Vorlieb nehmen müssen.
Einen Meilenstein hat die Mannschaft aus Italien erreicht, wie ein
In weniger als zwei Wochen steht der Start der Vorsaison-Testfahrten an. am 26. Januar werden die Teams hinter verschlossenen Toren zum ersten Mal gemeinsam auf die Strecke gehen können. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya werden fünf Tage lang Runden gedreht, bevor die öffentlichen Tests in Bahrain (11. bis 13. und 18. bis 20. Februar) anstehen. Der Saisonstart erfolgt am Wochenende des 8. März in Australien.
