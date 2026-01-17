Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton: Reaktion auf Ferrari-Motorensound 2026

Während die ersten Konkurrenten bereits die ersten Kilometer mit ihren 2026er-Autos zurücklegen, veröffentlicht das Ferrari-Team ein Video, das die erste Inbetriebnahme des Motors für 2026 zeigt.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Ferrari zeigt den Fans, wie sich der 2026er-Motor anhört
Ferrari zeigt den Fans, wie sich der 2026er-Motor anhört
Foto: Moy / XPB Images
Ferrari zeigt den Fans, wie sich der 2026er-Motor anhört
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Saison 2025 ist erst vor etwas mehr als einem Monat zu Ende gegangen, dennoch ist sie in weite Ferne gerückt. Denn alles konzentriert sich auf den diesjährigen WM-Kampf, in dem die Teams und Fahrer wegen der umfassenden Regeländerungen eine besondere Herausforderung meistern müssen.

Werbung

Werbung

Der Fokus liegt schon seit längerem auf 2026, und auch beim Ferrari-Team konzentriert sich alles auf den nächsten Dienstwagen von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Mit dem SF-26 will der Rennstall aus Maranello den Anschluss an die Spitze wiederfinden, nachdem das älteste GP-Team der Welt im vergangenen Jahr mit dem vierten Gesamtrang in der Konstrukteurswertung hatte Vorlieb nehmen müssen.

Einen Meilenstein hat die Mannschaft aus Italien erreicht, wie ein Video in den sozialen Medien beweist. Darin ist zu sehen, wie die Antriebseinheit für 2026 zum ersten Mal angelassen wird. Mit dabei sind auch Leclerc und Hamilton, sowie Teamchef Fred Vasseur. Sie alle lauschen dem Motorensound – und Hamilton spendet hinterher Applaus.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In weniger als zwei Wochen steht der Start der Vorsaison-Testfahrten an. am 26. Januar werden die Teams hinter verschlossenen Toren zum ersten Mal gemeinsam auf die Strecke gehen können. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya werden fünf Tage lang Runden gedreht, bevor die öffentlichen Tests in Bahrain (11. bis 13. und 18. bis 20. Februar) anstehen. Der Saisonstart erfolgt am Wochenende des 8. März in Australien.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien