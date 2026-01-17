Lewis Hamilton: Reaktion auf Ferrari-Motorensound 2026

Die Saison 2025 ist erst vor etwas mehr als einem Monat zu Ende gegangen, dennoch ist sie in weite Ferne gerückt. Denn alles konzentriert sich auf den diesjährigen WM-Kampf, in dem die Teams und Fahrer wegen der umfassenden Regeländerungen eine besondere Herausforderung meistern müssen.

Der Fokus liegt schon seit längerem auf 2026, und auch beim Ferrari-Team konzentriert sich alles auf den nächsten Dienstwagen von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Mit dem SF-26 will der Rennstall aus Maranello den Anschluss an die Spitze wiederfinden, nachdem das älteste GP-Team der Welt im vergangenen Jahr mit dem vierten Gesamtrang in der Konstrukteurswertung hatte Vorlieb nehmen müssen.

Einen Meilenstein hat die Mannschaft aus Italien erreicht, wie ein Video in den sozialen Medien beweist. Darin ist zu sehen, wie die Antriebseinheit für 2026 zum ersten Mal angelassen wird. Mit dabei sind auch Leclerc und Hamilton, sowie Teamchef Fred Vasseur. Sie alle lauschen dem Motorensound – und Hamilton spendet hinterher Applaus.

In weniger als zwei Wochen steht der Start der Vorsaison-Testfahrten an. am 26. Januar werden die Teams hinter verschlossenen Toren zum ersten Mal gemeinsam auf die Strecke gehen können. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya werden fünf Tage lang Runden gedreht, bevor die öffentlichen Tests in Bahrain (11. bis 13. und 18. bis 20. Februar) anstehen. Der Saisonstart erfolgt am Wochenende des 8. März in Australien.

