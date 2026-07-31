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Ferrari-Nachwuchshoffnung Ollie Bearman nach Ungarn-GP: «Ein Albtraum»

In Spa schwärmte Ollie Bearman noch davon, wie wohl er sich in seinem GP-Auto gefühlt hatte. In Budapest lief aber gar nichts nach Plan. «Das war das schlimmste Wochenende in diesem Jahr», klagte er.

Formel 1

Für Ollie Bearman war das Rennen in Ungarn ein herber Rückschlag
Für Ollie Bearman war das Rennen in Ungarn ein herber Rückschlag
Foto: Batchelor / XPB Images
Für Ollie Bearman war das Rennen in Ungarn ein herber Rückschlag
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Für Ollie Bearman begannen die Probleme in Ungarn schon am Qualifying-Samstag. Der junge Haas-Pilot, der zur Ferrari-Familie gehört, schaffte es nicht übers Q1 hinaus und musste das letzte Rennen vor der Sommerpause somit von Startplatz 17 in Angriff nehmen. Im Rennen lief es auch nicht nach Wunsch, denn Bearman war ein Opfer des Systemfehlers, das die blauen Flaggen betraf.

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Der Brite stand Isack Hadjar zu lange im Weg, dafür brummten ihm die Regelhüter eine 5-sec-Zeitstrafe auf. Am Ende kam er als Letzter auf Position 19 ins Ziel, zwei Runden fehlten ihm auf Sieger Lando Norris. Entsprechend bedient war der 21-Jährige nach dem Fallen der Zielflagge.

Enttäuscht klagte der Haas-Pilot: «Das war sicherlich das schlimmste Wochenende in diesem Jahr. Ich fühle mich schlecht wegen der Strafe, die ich aufgrund der blauen Flagge bei Hadjar kassiert habe. Denn ehrlich gesagt war es da draussen ein ziemlicher Albtraum. Man fährt im Grunde durch das Infield, hat keine Zeit, in die Spiegel zu schauen, und praktisch in jeder Runde, die ich gefahren bin, wurden mir blaue Flaggen angezeigt.»

Im Artikel erwähnt

Nicht nur blaue Flaggen sorgen für Frust

«Bei diesem Rennen funktionierten sie nicht richtig. Es war also schwer zu erkennen, ob man selbst, das Auto hinter einem, das Auto vor einem oder sonst jemand die blaue Flagge bekam», schilderte Bearman. «Es war also ganz klar keine böse Absicht. Ich habe eine Runde Rückstand. Ich versuche nicht, irgendetwas Schlimmes zu tun», beteuerte er daraufhin, und fügte kleinlaut an: «Aber natürlich tut es mir leid für jeden, dessen Rennen ich möglicherweise beeinträchtigt habe.»

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Die blauen Flaggen waren nicht die einzige Sorge des aktuellen WM-Dreizehnten. Bearman erklärte: «Mir fehlte das Vertrauen von der ersten Runde an, und es scheint ganz so, als wäre der ganze Fortschritt, den wir in den letzten beiden WM-Runden machen können, einfach ausgelöscht worden und wir müssten wieder ganz am Anfang beginnen. Ich verstehe nicht, wie ich mich in Spa noch so konkurrenzfähig und selbstsicher im Auto fühlen konnte, und hier war es einfach ein Albtraum zu fahren. Wir glauben, dass wir das verstehen, aber es ist nun wichtig, dass wir alles richtig analysieren, bevor es wieder auf die Strecke geht.»

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01

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McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

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Isack Hadjar

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Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

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Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

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