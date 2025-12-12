Weiter zum Inhalt
Ferrari ohne GP-Sieg: Wer sich vor Hamilton und Leclerc blamierte

Ferrari, der berühmteste Rennstall der Welt, hat die Saison 2025 ohne GP-Sieg beendet. Das schmerzt die Seele der treuen Tifosi. Wir sagen, wer sich vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc blamierte.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton
Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton
Foto: SimonGallowayLAT/Getty Images
Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton
© SimonGallowayLAT/Getty Images

Ferrari ging mit dem Ziel in die Formel-1-WM 2025, ein Wörtchen mitzureden bei der Titelvergabe. Dieses Ziel ist weit verfehlt worden – die Italiener haben die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft nur auf Rang 4 abgeschlossen (hinter McLaren, Mercedes und Red Bull Racing), der bestplatzierte Ferrari-Fahrer in der WM ist Charles Leclerc auf Platz 5.

Ferrari hat 2025 durchaus gewonnen, mit Lewis Hamilton beim Sprint von China, aber für die meisten Fans ist das wenig wert: Die niederschmetternden Fakten sind – Ferrari ist seit Mexiko 2024 (Carlos Sainz) ohne GP-Sieg, und der grosse Lewis Hamilton stand 2025 nach 24 Grands Prix kein einziges Mal auf dem Podest. Mamma mia!

Vor dem vorderhand letzten Triumph von Sainz in Mexiko 2024 hatte Charles Leclerc in Texas und Monza gewonnen. Ferrari zeigte tollen Speed, und die Tifosi glaubten fest daran, dass 2025 mit Superstar Lewis Hamilton durch Durchbruch kommt. Weit gefehlt.

Seit inzwischen 28 Rennen kein Sieg für die berühmteste Scuderia der Welt, wann musste Ferrari vergleichbar lange auf Erfolge warten? Es ist gar nicht so lange her: Eine Durststrecke von Österreich 2022 (Charles Leclerc) bis Singapur 2023 (Carlos Sainz) dauerte 25 sieglose Grands Prix.

Doch gemessen an anderen Durststrecken der Scuderia ist das noch gar nichts. Von Sebastian Vettels Sieg in der Nacht von Singapur 2019 bis zum Triumph von Leclerc beim WM-Auftakt in Bahrain 2022 vergingen 45 Rennen ohne Ferrari-Sieg, oder mehr als zweieinhalb Jahre!

Vettel 2019 bis Leclerc 2022 war die zweitlängste sieglose Phase von Ferrari in der Königsklasse, nur von Spanien 1990 (Alain Prost) bis Deutschland 1994 (Gerhard Berger) dauerte das noch länger, nämlich 59 Rennen.

Schmerzlich auch die Phase von Singapur 2015 (Sieg von Vettel) bis Australien 2017 (Vettel) – 27 Rennen ohne Sieg.

Ferrari ist der älteste und der erfolgreichstes Formel-1-Rennstall. 16 Mal haben die Italiener die Konstrukteurs-WM gewonnen, aber das letzte Mal geht auf 2008 zurück.

Ferrari-Fahrer wurden 15 Mal Formel-1-Weltmeister, aber hier liegt der letzte Titel von Kimi Räikkönen schon 18 Jahre zurück (2007).

Hamilton und Leclerc 2025 also ohne GP-Sieg – wir zeigen hier, wer in den anderen sieglosen Jahren am Ferrari-Lenkrad sass.

  • Ferrari: Die sieglosen Jahre

  • 2025: Lewis Hamilton (GB), Charles Leclerc (MC)

  • 2021: Leclerc, Carlos Sainz (E)

  • 2020: Leclerc, Sebastian Vettel (D)

  • 2016: Vettel, Kimi Räikkönen (FIN)

  • 2014: Räikkönen, Fernando Alonso (E)

  • 1993: Jean Alesi (F), Gerhard Berger (A)

  • 1992: Alesi, Ivan Capelli (I), Nicola Larini (I)

  • 1991: Alesi, Alain Prost (F), Gianni Morbidelli (I)

  • 1986: Michele Alboreto (I), Stefan Johansson (S)

  • 1980: Jody Scheckter (ZA), Gilles Villeneuve (CDN)

  • 1973: Jacky Ickx (B), Arturo Merzario (I)

  • 1969: Chris Amon (NZ), Pedro Rodríguez (MEX), Tino Brambilla (I)

  • 1967: Amon, Lodovico Scarfiotti (I), Mike Parkes (GB), Jonathan Williams (GB), Lorenzo Bandini (I)

  • 1965: Bandini, Scarfiotti, John Surtees (GB), Nino Vaccarella (I), Pedro Rodríguez (MEX), Bob Bondurant (USA)

  • 1962: Bandini, Phil Hill (USA), Willy Mairesse (B), Giancarlo Baghetti (I), Ricardo Rodríguez (MEX)

  • 1957: Luigi Musso (I), Peter Collins (GB), Mike Hawthorn (GB), Maurice Trintignant (F), Eugenio Castellotti (I), Wolfgang von Trips (D), Cesare Perdisa (I), José Froilán González (RA), Fon de Portago (E), Alejandro de Tomaso (RA)

