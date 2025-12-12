Ferrari ohne GP-Sieg: Wer sich vor Hamilton und Leclerc blamierte

Ferrari ging mit dem Ziel in die Formel-1-WM 2025, ein Wörtchen mitzureden bei der Titelvergabe. Dieses Ziel ist weit verfehlt worden – die Italiener haben die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft nur auf Rang 4 abgeschlossen (hinter McLaren, Mercedes und Red Bull Racing), der bestplatzierte Ferrari-Fahrer in der WM ist Charles Leclerc auf Platz 5.

Ferrari hat 2025 durchaus gewonnen, mit Lewis Hamilton beim Sprint von China, aber für die meisten Fans ist das wenig wert: Die niederschmetternden Fakten sind – Ferrari ist seit Mexiko 2024 (Carlos Sainz) ohne GP-Sieg, und der grosse Lewis Hamilton stand 2025 nach 24 Grands Prix kein einziges Mal auf dem Podest. Mamma mia!

Vor dem vorderhand letzten Triumph von Sainz in Mexiko 2024 hatte Charles Leclerc in Texas und Monza gewonnen. Ferrari zeigte tollen Speed, und die Tifosi glaubten fest daran, dass 2025 mit Superstar Lewis Hamilton durch Durchbruch kommt. Weit gefehlt.

Seit inzwischen 28 Rennen kein Sieg für die berühmteste Scuderia der Welt, wann musste Ferrari vergleichbar lange auf Erfolge warten? Es ist gar nicht so lange her: Eine Durststrecke von Österreich 2022 (Charles Leclerc) bis Singapur 2023 (Carlos Sainz) dauerte 25 sieglose Grands Prix.

Doch gemessen an anderen Durststrecken der Scuderia ist das noch gar nichts. Von Sebastian Vettels Sieg in der Nacht von Singapur 2019 bis zum Triumph von Leclerc beim WM-Auftakt in Bahrain 2022 vergingen 45 Rennen ohne Ferrari-Sieg, oder mehr als zweieinhalb Jahre!

Vettel 2019 bis Leclerc 2022 war die zweitlängste sieglose Phase von Ferrari in der Königsklasse, nur von Spanien 1990 (Alain Prost) bis Deutschland 1994 (Gerhard Berger) dauerte das noch länger, nämlich 59 Rennen.

Schmerzlich auch die Phase von Singapur 2015 (Sieg von Vettel) bis Australien 2017 (Vettel) – 27 Rennen ohne Sieg.

Ferrari ist der älteste und der erfolgreichstes Formel-1-Rennstall. 16 Mal haben die Italiener die Konstrukteurs-WM gewonnen, aber das letzte Mal geht auf 2008 zurück.

Ferrari-Fahrer wurden 15 Mal Formel-1-Weltmeister, aber hier liegt der letzte Titel von Kimi Räikkönen schon 18 Jahre zurück (2007).

Hamilton und Leclerc 2025 also ohne GP-Sieg – wir zeigen hier, wer in den anderen sieglosen Jahren am Ferrari-Lenkrad sass.