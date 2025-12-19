Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Präsentation: GP-Auto von Lewis Hamilton wird im Januar enthüllt

Die Formel-1-Winterpause fällt in diesem Jahr kürzer denn je aus. Bereits im nächsten Monat geht es mit den Präsentationen los. Nun hat auch Ferrari den Termin für die Enthüllung bekanntgegeben.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamiltons neues Auto wird Ende Januar enthüllt
Lewis Hamiltons neues Auto wird Ende Januar enthüllt
Foto: Sam Bagnall / Getty Images
Lewis Hamiltons neues Auto wird Ende Januar enthüllt
© Sam Bagnall / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Formel-1-Teams mussten in diesem Jahr die wichtige Entscheidung treffen, wann sie den Fokus auf die Entwicklung des 2026er-Autos legen wollten. Denn im nächsten Jahr wird dank umfassender Regeländerungen eine neue Fahrzeug- und Motoren-Generation auf die Strecke kommen. Entsprechend gespannt erwarten die Fans und GP-Beobachter die Präsentationen der neuen GP-Renner.

Werbung

Werbung

Viele Termine für die Enthüllungen wurden bereits Bekanntgegeben. So hat etwa Red Bull Racing gemeinsam mit dem Schwesternteam Racing Bulls den 15. Januar als Präsentationstermin bestätigt. Die Hüllen fallen in Detroit.

Fünf Tage später wird Audi den neuen Boliden herstellen, der im bisherigen Sauber-Werk in Hinwil entwickelt wurde. Die Präsentation findet am 20. Januar statt. Am 23. Januar blickt die Formel-1-Welt dann nach Maranello, wo der neue Dienstwagen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc enthüllt wird. Die italienische Kult-Marke hat sich schon früh auf die Entwicklung des 2026er-Autos konzentriert, was zur Folge hatte, dass die Roten in diesem Jahr im Laufe der Saison immer mehr Schwierigkeiten hatten, mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Am gleichen Tag zeigt auch Alpine das neue Auto von Pierre Gasly und Franco Colapinto. Die Präsentation wird nicht im Renault-Heimatland Frankreich sondern in Barcelona stattfinden. Und auch der Haas-Look wird am 23. Januar zum ersten Mal zu sehen sein – die US-Truppe hat sich für eine Online-Präsentation der 2026er-Lackierung entschieden.

Werbung

Werbung

Erst am 8. Februar bekommen die GP-Fans die Lackierung von Formel-1-Neueinsteiger Cadillac zu sehen – und zwar im Rahmen eines Werbespots, der während des Super Bowls ausgestrahlt wird. Tags darauf steht die Enthüllung von Aston Martin auf dem Programm. Wann McLaren, Mercedes und Williams ihre GP-Renner zum ersten Mal zeigen werden, ist noch nicht bekannt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien