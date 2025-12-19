Ferrari-Präsentation: GP-Auto von Lewis Hamilton wird im Januar enthüllt

Die Formel-1-Teams mussten in diesem Jahr die wichtige Entscheidung treffen, wann sie den Fokus auf die Entwicklung des 2026er-Autos legen wollten. Denn im nächsten Jahr wird dank umfassender Regeländerungen eine neue Fahrzeug- und Motoren-Generation auf die Strecke kommen. Entsprechend gespannt erwarten die Fans und GP-Beobachter die Präsentationen der neuen GP-Renner.

Werbung

Werbung

Viele Termine für die Enthüllungen wurden bereits Bekanntgegeben. So hat etwa Red Bull Racing gemeinsam mit dem Schwesternteam Racing Bulls den 15. Januar als Präsentationstermin bestätigt. Die Hüllen fallen in Detroit.

Fünf Tage später wird Audi den neuen Boliden herstellen, der im bisherigen Sauber-Werk in Hinwil entwickelt wurde. Die Präsentation findet am 20. Januar statt. Am 23. Januar blickt die Formel-1-Welt dann nach Maranello, wo der neue Dienstwagen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc enthüllt wird. Die italienische Kult-Marke hat sich schon früh auf die Entwicklung des 2026er-Autos konzentriert, was zur Folge hatte, dass die Roten in diesem Jahr im Laufe der Saison immer mehr Schwierigkeiten hatten, mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Am gleichen Tag zeigt auch Alpine das neue Auto von Pierre Gasly und Franco Colapinto. Die Präsentation wird nicht im Renault-Heimatland Frankreich sondern in Barcelona stattfinden. Und auch der Haas-Look wird am 23. Januar zum ersten Mal zu sehen sein – die US-Truppe hat sich für eine Online-Präsentation der 2026er-Lackierung entschieden.

Werbung

Werbung

Erst am 8. Februar bekommen die GP-Fans die Lackierung von Formel-1-Neueinsteiger Cadillac zu sehen – und zwar im Rahmen eines Werbespots, der während des Super Bowls ausgestrahlt wird. Tags darauf steht die Enthüllung von Aston Martin auf dem Programm. Wann McLaren, Mercedes und Williams ihre GP-Renner zum ersten Mal zeigen werden, ist noch nicht bekannt.