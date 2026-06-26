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Ferrari schwach, Marc Gené: «Es fehlt an allem» – Am Sonntag alles anders?

WM-Leader Kimi Antonelli hat am ersten Tag in Österreich Bestzeit erzielt. Der langjährige Ferrari-Testfahrer Marc Gené sagt: «Es fehlt an allem, Balance und Grip.» Aber es gibt Zeichen der Hoffnung.

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Charles Leclerc auf dem Red Bull Ring
Charles Leclerc auf dem Red Bull Ring
Foto: XPB
Charles Leclerc auf dem Red Bull Ring
© XPB

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Ist Ferrari auf dem Red Bull Ring nur vierte Kraft? Auf WM-Leader Kimi Antonelli folgen die beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris, danach Max Verstappen und erst dann Barcelona-Sieger Lewis Hamilton auf Platz 5. Charles Leclerc ist Achtschnellster.

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Der langjährige Ferrari-Testfahrer und heutige Sonderberater Marc Gené (52) redet nicht um den heissen Brei herum: «Ich habe mir angeschaut, was auf der Piste los ist, und ich habe auch am Funk zugehört, was Lewis Hamilton und Charles Leclerc über ihre Autos sagen.»

Marc Gené mit Lando Norris
Marc Gené mit Lando Norris
Foto: XPB
Marc Gené mit Lando Norris
© XPB

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«Derzeit mangelt es Ferrari an allem. Die Fahrzeugbalance ist nicht gut, und die Fahrer haben auch Mühe mit dem Grip. In Kurve 1 ist von freiem Auge ersichtlich, um wie viel besser das Auto von Antonelli liegt, gemessen am Ferrari. Übrigens ist dort Kimi auch klar stärker als Russell.»

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«Wo Lewis Hamilton und Charles Leclerc genau liegen, das ist noch schwierig einzuschätzen, ich sehe das mit der vierten Kraft noch nicht als gelaufen. Charles hat im ersten Training gefehlt, da machte er Platz für den jungen Dino Beganovich. Bei ihm wirkt noch nicht alles wie aus einem Guss, da kommt noch mehr.»

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«Was mir Hoffnung schenkt: In den Dauerläufen deutet sich an, was am Sonntag passieren könnten und was wir auch schon in Spanien erlebt haben. Ich gehe davon aus, dass bei diesen Temperaturen das Reifen-Management ganz entscheidend für den Rennverlauf sein wird. Und da sehe ich Ferrari mit besseren Chancen als auf einer schnellen Runde.»

Der Katalane sagt auch: «Ich glaube zudem, dass wir am Samstag eine Leistungssteigerung von Ferrari sehen werden, dank einer verbesserten Abstimmung, und dass Leclerc näher rücken wird an Hamilton.»

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

32

1:07,014

02

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

81

32

+0,237

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

1

32

+0,325

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

29

+0,550

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Scuderia Ferrari HP

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44

33

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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25

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28

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Scuderia Ferrari HP

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