Ferrari SF-26 von Lewis Hamilton und Charles Leclerc: Keine Ausreden mehr

Die Formel-1-Weltmeister mit Ferrari 2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari 2004: Michael Schumacher (D), Ferrari 2003: Michael Schumacher (D), Ferrari 2002: Michael Schumacher (D), Ferrari 2001: Michael Schumacher (D), Ferrari 2000: Michael Schumacher (D), Ferrari 1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari 1977: Niki Lauda (A) Ferrari 1975: Niki Lauda (A), Ferrari 1964: John Surtees (GB), Ferrari 1961: Phil Hill (USA), Ferrari 1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari 1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari 1953: Alberto Ascari (I), Ferrari 1952: Alberto Ascari (I), Ferrari Konstrukteurs-WM: Alle Sieger 1958 Vanvall 1959 Cooper 1960 Cooper 1961 Ferrari 1962 BRM 1963 Lotus 1964 Ferrari 1965 Lotus 1966 Brabham 1967 Brabham 1968 Lotus 1969 Matra 1970 Lotus 1971 Tyrrell 1972 Lotus 1973 Lotus 1974 McLaren 1975 Ferrari 1976 Ferrari 1977 Ferrari 1978 Lotus 1979 Ferrari 1980 Williams 1981 Williams 1982 Ferrari 1983 Ferrari 1984 McLaren 1985 McLaren 1986 Williams 1987 Williams 1988 McLaren 1989 McLaren 1990 McLaren 1991 McLaren 1992 Williams 1993 Williams 1994 Williams 1995 Benetton 1996 Williams 1997 Williams 1998 McLaren 1999 Ferrari 2000 Ferrari 2001 Ferrari 2002 Ferrari 2003 Ferrari 2004 Ferrari 2005 Renault 2006 Renault 2007 Ferrari 2008 Ferrari 2009 BrawnGP 2010 Red Bull Racing 2011 Red Bull Racing 2012 Red Bull Racing 2013 Red Bull Racing 2014 Mercedes 2015 Mercedes 2016 Mercedes 2017 Mercedes 2018 Mercedes 2019 Mercedes 2020 Mercedes 2021 Mercedes 2022 Red Bull Racing 2023 Red Bull Racing 2024 McLaren 2025 McLaren