Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Sieg in Monaco? Lewis Hamilton schürt die Hoffnungen der Tifosi

Lewis Hamilton kreuzte die Ziellinie in Montreal als Zweiter. Als Nächstes steht das Rennwochenende in Monaco auf dem Programm und die grosse Frage lautet: Kann der Ferrari-Star in Monte Carlo siegen?

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton war nach dem Kanada-GP bester Laune
Lewis Hamilton war nach dem Kanada-GP bester Laune
Foto: Moy / XPB Images
Lewis Hamilton war nach dem Kanada-GP bester Laune
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit seinem Auftritt in Kanada sorgte Lewis Hamilton für Jubel bei der weltweiten Ferrari-Fangemeinde. Denn der siebenfache Champion schaffte es als Zweiter über die Ziellinie – etwas mehr als zehn Sekunden nach seinem Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli, der mit dem Triumph seine Erfolgsserie auf vier Siege und seine WM-Führung auf 43 Zähler ausbauen konnte.

Werbung

Werbung

Hamilton, der in der WM-Tabelle bis auf drei Punkte an seinen Teamkollegen Charles Leclerc heranrückte, war danach bestens gelaunt und beteuerte, wie gut es ihm sowohl körperlich als auch mental gehe. Dies sei der schönste Tag seiner bisherigen Ferrari-Zeit, schwärmte der Rekord-GP-Sieger, der angesichts der starken Leistung auch nach seinen Chancen beim nächsten Kräftemessen gefragt wurde.

Dieses findet auf dem berühmten Rundkurs von Monte Carlo statt, auf dem Hamilton bereits drei Mal triumphiert und vier weitere Podestplätze errungen hat. Schafft es der siebenfache Champion ausgerechnet im prestigeträchtigen GP im Fürstentum, seinen ersten GP-Sieg in Ferrari-Rot zu feiern? Die Antwort des Briten lässt hoffen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Monaco-Siegchance trotz Power-Defizit

Denn Hamilton erklärte: «Das ist eine Strecke, auf der es nicht so auf die Motor-Power ankommt, da spielt ganz klar die Performance des Autos eine grosse Rolle. Und ich denke, unser Auto könnte dort richtig stark sein. Ich werde mich darauf fokussieren, mit derselben Energie loszulegen zu steigen, die ich an diesem Wochenende hier habe, und ich werde mich mit den Ingenieuren zusammensetzen, um sicherzustellen, dass wir das Auto schon im ersten Training im richtigen Fenster haben werden.»

Werbung

Werbung

«Und ja, wenn man das Power-Defizit wegnimmt, das wir haben, dann sind wir auf Augenhöhe mit den Jungs an der Spitze. Aber leider war das heute im Rennen nicht der Fall, und ich dachte mir die ganze Zeit: 'Ich brauche mehr Power'. Ich kann in den Kurven mithalten, aber ich kann dann nicht nachlegen. Deshalb siehst du sie auf den Geraden davonziehen, bis ich auf der Bremse wieder Boden gutmachen kann. Und das wiederholt sich dann», fügte der 105-fache GP-Sieger an.

«Es ist wirklich hart, und selbst wenn der Abstand weniger als eine Sekunde beträgt und du in Schlagdistanz bist, können sie dann wieder davonziehen. So viel Leistung haben die also, und wir liegen weit zurück. Aber ich hoffe wirklich, dass wir mit dieser neuen ADUO-Regel versuchen können, unsere Leistung etwas zu verbessern, damit wir wieder mit ihnen mithalten können. Aber Monaco dürfte spannend werden», ergänzte Hamilton.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien