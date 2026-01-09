Weiter zum Inhalt
Ferrari: So heisst das 2026er-Auto von Charles Leclerc und Lewis Hamilton
Die Tifosi haben in den vergangenen Wochen eifrig über den Namen des Formel-1-Renners aus Maranello für die diesjährige Saison diskutiert. Ferrari hat den Spekulationen nun ein Ende gesetzt.
Formel 1
Der Name des 2026er-Autos von Hamilton und Leclerc ist nun bekannt
Der Name des 2026er-Autos von Hamilton und Leclerc ist nun bekannt© Coates / XPB Images
Die neue Saison steht vor der Tür und schon in wenigen Tagen geht in Detroit die erste Formel-1-Präsentation für 2026 über die Bühne: Am 15. Januar werden die Lackierungen der GP-Renner von Red Bull Racing und Racing Bulls enthüllt. Der nächste Rennstall, der seinen Look für die anstehende WM zeigt, ist das Haas-Team, das ursprünglich erst am 23. Januar den Schleier lüften wollte.
Weil dann aber schon die Präsentationen von Alpine und Ferrari anstehen, hat sich das US-Team dazu entschieden, die Enthüllung vorzuverlegen. Damit ist Haas das zweite Team, das den Fans einen Vorgeschmack auf die Saison 2026 verschafft. Einen Tag später wird der Audi-Look in Berlin gezeigt, bevor Mercedes am 22. Januar die ersten Computer-Bilder veröffentlicht. Die Tifosi unter den Formel-1-Fans warten gespannt auf den 23. Januar, wenn in Maranello die rote Göttin zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Bereits jetzt wissen die Fans der Scuderia den Namen des Dienstwagens von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Denn Ferrari hat bestätigt, was schon vermutet wurde: Der 2026er-Renner wird SF-26 heissen.
Damit setzen die Italiener auf Kontinuität, nachdem der Vorgänger SF-25 getauft worden war. Dass es auch anders geht, bewies der älteste GP-Rennstall der Welt in der Vergangenheit. So wurde beispielsweise 2011 dem 150-jährigen Jubiläum des modernen Italien Tribut gezollt und das Auto Ferrari 150º Italia getauft. 2022 taufte man den Formel-1-Renner aus Maranello F1-75, um an den Tag zu erinnern, an dem der erste Ferrari-Sportwagen produziert worden war.
Nach dem 23. Januar müssen sich die Formel-1-Fans eine Weile gedulden, denn erst am 2. Februar findet die Auto-Präsentation von Mercedes (online) statt. Tags darauf folgt das Williams-Team mit der Veröffentlichung der 2026-Lackierung, die allerdings erst zum Saisonstart auf der Strecke zu sehen sein wird. Denn die Briten haben für die Tests einen eigenen, von den Fans gewählten, Look kreiert. Das Cadillac-Team wird am 8. Februar die Lackierung im Rahmen des Super-Bowls zeigen, einen Tag später folgt Aston Martin. Wann die Weltmeister-Truppe von McLaren das Auto zeigen wird, ist noch nicht bekannt.
Präsentationen und Tests 2026
  • 15. Januar: Red Bull Racing/Racing Bulls (Lackierung) in Detroit
  • 19. Januar: Haas (Lackierung) im Internet
  • 20. Januar: Audi in Berlin
  • 20. Januar: Honda in Tokio
  • 22. Januar: Mercedes, erste Computer-Bilder im Internet
  • 23. Januar: Alpine in Barcelona
  • 23. Januar: Ferrari in Maranello
  • 26. bis 30. Januar: Erster Wintertest, in Barcelona
  • 2. Februar: Mercedes im Internet
  • 3. Februar: Williams (Lackierung) im Internet
  • 8. Februar: Cadillac (Lackierung) beim Super-Bowl
  • 9. Februar: Aston Martin
  • 11. bis 13. Februar: Zweiter Wintertest, in Bahrain
  • 18. bis 20. Februar: Dritter Wintertest, in Bahrain
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
