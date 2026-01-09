Ferrari: So heisst das 2026er-Auto von Charles Leclerc und Lewis Hamilton

15. Januar: Red Bull Racing/Racing Bulls (Lackierung) in Detroit 19. Januar: Haas (Lackierung) im Internet 20. Januar: Audi in Berlin 20. Januar: Honda in Tokio 22. Januar: Mercedes, erste Computer-Bilder im Internet 23. Januar: Alpine in Barcelona 23. Januar: Ferrari in Maranello 26. bis 30. Januar: Erster Wintertest, in Barcelona 2. Februar: Mercedes im Internet 3. Februar: Williams (Lackierung) im Internet 8. Februar: Cadillac (Lackierung) beim Super-Bowl 9. Februar: Aston Martin 11. bis 13. Februar: Zweiter Wintertest, in Bahrain 18. bis 20. Februar: Dritter Wintertest, in Bahrain