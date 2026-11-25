Als Sebastian Vettel das Red Bull Racing Team in Richtung Ferrari verliess, war sowohl beim vierfachen Weltmeister selbst als auch bei seinem neuen Team die Hoffnung gross, wieder den ganz grossen Erfolg feiern zu können. Doch in den sechs gemeinsamen Jahren kam der Heppenheimer, der mit dem Rennstall aus Milton Keynes vier Mal in Folge die Titel-Krone erobert hatte, nicht über den zweiten Gesamtrang hinaus. Diesen belegte er 2017 und 2018. Ende 2020 wurde sein Vertrag mit der Scuderia nicht mehr verlängert. Der grosse Traum vom Titeltriumph in Rot blieb unerfüllt.

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Heute blickt Vettel kritisch auf diese Zeit zurück. In der vierteiligen ARD-Dokumentation «Being Sebastian Vettel» vergleicht er die Stimmung im Team aus Maranello mit jener bei seinem früheren Brötchengeber Red Bull Racing. Die Angst, zu versagen, sei einfach zu gross gewesen. Und er habe gewusst, dass bei den Italienern, auf die vor allem im Heimatland ein besonders grelles Scheinwerferlicht strahlt, ein anderer Wind wehe.

Sebastian Vettel erinnert sich: Musik-Verbot in der Ferrari-Box

Trotzdem war er überrascht von der Stimmung, die im Team herrschte. Und er kritisierte: «Viel Respekt für alles, was wir hier machen und was ihr hier macht, weil ich mache nur den Teil im Auto. Aber da, wo ich herkomme, hatten wir eine Zutat, die fehlt hier noch: Wir hatten Spass.» Und weil er diesen als wichtigen Erfolgsfaktor ansah, wurde er tätig.

«Ich habe dem Team dann auch so eine Lautsprecher-Box gekauft und habe die dann aufgestellt und Musik gespielt – so die Italo-Hits», erzählt der heute 39-Jährige. Den Mechanikern in der Box gefiel die Idee, offenbar aber nicht dem Team-Management. «Ich weiß nicht, ob sie nach wie vor eine Box haben, aber es war anfangs wirklich verboten», offenbart der 53-fache GP-Sieger.

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Fehlt Ferrari auch heute noch der Spassfaktor? Derzeit kämpft die Scuderia mit ganz anderen Sorgen – etwa die viel zu aggressiven Duelle ihrer Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der siebenfache Weltmeister winkte ab, als er auf Vettels Aussagen angesprochen wurde: «Das sehe ich anders. Ich kenne zwei andere Teams, für die ich schon fuhr, und die Energie ist meiner Meinung nach insofern ähnlich, als dass sie einfach konzentriert arbeiten. Sie wollen wirklich gewinnen. Ich denke, die Konzentration und die Leidenschaft könnten nicht grösser sein.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

«Wir haben zwar keine Lautsprecher in unserer Box, aus dem verrückte Musik dröhnt, wie in der benachbarten Garage», räumte Hamilton mit Blick auf das Red Bull Racing Team ein. «Aber nein, ich glaube, es herrscht eine gute Stimmung, die Energie ist gut.»