Ferrari startet nicht in Rot, sondern ungewohnt in Schwarz mit gelben Akzenten ins Formel-1-Rennwochenende in Las Vegas – zumindest auf der Teamkleidung von Lewis Hamilton und Charles Leclerc und auf ihren Rennanzügen. Die ungewöhnliche Farbwahl ist eine Zusammenarbeit mit Puma und soll die Flutlichtatmosphäre in Las Vegas widerspiegeln.

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Lewis Hamilton setzt ein F1-Training aus

Lewis Hamilton wird erst ein paar Stunden später ins GP-Wochenende starten als Leclerc: Im ersten freien Training am frühen Freitagmorgen unserer Zeit wird der siebenmalige Weltmeister 60 Minuten lang aussetzen. Der Ferrari-Junior-Fahrer Dino Beganovic wird sein viertes und letztes Rookie-Training der Saison absolvieren. Er fuhr bereits in Barcelona, Spielberg und Interlagos. Jedes Team muss pro Saison vier Freitags-Trainings an junge Fahrer abgeben, jeder Stammfahrer muss je zweimal Platz machen.

Darum geht's noch für Ferrari im F1-Endspurt

Für die Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc geht es in den letzten drei Rennen jeweils noch um Platzierungen in der Fahrer-WM. Aktuell liegt Hamilton eine Position vor Leclerc an Rang 4. Beide haben noch die Chance auf die Vize-WM mit 18 Punkten bzw. 30 Punkten Rückstand auf den aktuellen WM-Zweiten Max Verstappen (Red Bull Racing). Außerdem will die Scuderia noch WM-Platz 2 in der Konstrukteurswertung absichern. Ferrari liegt 95 Punkte vor Red Bull Racing – 129 Punkte sind pro Team maximal noch zu holen.

So bereitete sich Ferrari auf Las Vegas vor

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zur Herangehensweise seiner Mannschaft: «Der Grand Prix von Las Vegas markiert den Auftakt zur letzten Triple-Header der Saison. Der Straßenkurs auf dem Strip weist einige ganz besondere Merkmale auf: lange Geraden, Bereiche mit starken Bremsmanövern und die zusätzliche Herausforderung, bei sehr niedrigen Temperaturen zu fahren. Daher wird es entscheidend sein, die Reifen in den richtigen Betriebsbereich zu bringen. Wir wissen, dass das wichtige Faktoren für die Leistung sind, und haben uns bei unserer Vorbereitung darauf konzentriert. Wie immer wird es vorrangig darum gehen, jeden Teil des Wochenendes optimal zu nutzen und das bestmögliche Ergebnis für das Team zu erzielen.»

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