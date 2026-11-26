Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schäumte nach dem Rennen von Las Vegas vor Wut, als er sich den Fragen der Journalisten stellte. Kein Wunder, schliesslich hatten sich seine beiden Schützlinge erneut mit aller Härte bekämpft, was dem Team aus Maranello teuer zu stehen kam. Denn Charles Leclerc zwang beim Versuch, seinen Teamkollegen Lewis Hamilton zu überholen, den siebenfachen Weltmeister in einen Dreher.

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Hamilton fiel zurück und kreuzte die Ziellinie schliesslich als Siebter. Leclerc, der für die Kollision bestraft wurde, musste sich mit dem zehnten Platz begnügen. Vasseur bezeichnete den Crash der Stallgefährten als «inakzeptabel» und kündigte eine Aussprache an. Mit dem Monegassen sprach der Franzose gleich nach dem Rennen, und nach der Standpauke trat Leclerc sichtlich kleinlaut auf.

Mittlerweile wurden weitere Gespräche geführt und im Fahrerlager von Katar wollten alle wissen: Haben sich die Regeln für den teaminternen Zweikampf im ältesten Rennstall der Welt geändert? Hamilton sagte dazu bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Wir dürfen weiterhin gegeneinander kämpfen. Und das ist auch das Ziel, das wir hier verfolgen, wir wollen kämpfen.»

«Aber natürlich wollen wir nicht, dass das passiert, was letzte Woche los war. Deshalb kommunizieren wir auch miteinander. Charles und ich hatten ein gutes Gespräch, und ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Ich fokussiere mich ganz darauf, hart, aber fair zu kämpfen, und ich will es weiterhin geniessen. Das tun wir auch, wenn wir gegeneinander fahren, und wir haben ein gutes Verhältnis. Es ist natürlich intensiv, aber von Aussen scheint es noch intensiver zu sein als es tatsächlich ist», fügte der Rekord-GP-Sieger an.

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