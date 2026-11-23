Zankereien im eigenen Team rund um Stallorder und enges teaminternes Racing kennt McLaren-Teamchef Andrea Stella bestens. Vor allem vergangenes Jahr gab es im WM-Fight zwischen Lando Norris und Oscar Piastri unter dem Stichwort «Papaya Rules» immer wieder Diskussionen. In dieser Saison geht es im Hause McLaren friedlicher zu – dafür brennt bei Ferrari der Baum .

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Stella betont: Gespräche im F1-Team wichtig

Stella sagte nach dem Las-Vegas-GP: «Was das Fahren gegeneinander angeht, mussten wir unseren Fahrern irgendwie bewusst machen, dass man besonders vorsichtig sein muss, wenn das andere Auto der Teamkollege ist. Das ist ein Prozess, der bei uns schon seit einiger Zeit läuft. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus einer Saison kommen, in der Oscar und Lando bis zur letzten Kurve gekämpft haben, und wenn überhaupt, hat sich ihre Beziehung nach 2025 verbessert. Wir befinden uns also auf einem Weg, aber man darf niemals davon ausgehen, dass die Arbeit erledigt ist; man muss immer viel Aufmerksamkeit darauf richten, Gespräche führen und sich auf diese Art von Angelegenheiten konzentrieren. Das ist wirklich schwierig.»

Im Vegas-GP bekam Piastri einen Funkspruch aufs Ohr, er solle vorsichtig um Norris herum sein (Stella verriet übrigens: Norris bekam den gleichen Funkspruch, der aber nicht übertragen wurde). Piastri konterte: «Hört auf, mir zu sagen, vorsichtig zu sein.»

Stella über die Funk-Antwort seines Fahrers: «Mir hat es tatsächlich gefallen, ich mag es. Das ist der Charakter, den man von einem Rennfahrer erwartet. Das ist der Charakter, den man sehen will, und das ist auch das, was man von den Leuten verlangen muss: Man muss sicherstellen, dass der Fahrer ein klares Ziel vor Augen hat, und man will es so lange tun, bis der Fahrer einem das Gefühl gibt: Ich hab’s verstanden, geh nicht weiter. Genau da will man von außerhalb des Cockpits betrachtet stehen. Also, ein großes Lob an die Leute und ein großes Lob an Oscar in Bezug auf diese Situation – genau da wollen wir die Interaktion zwischen dem Team und dem Fahrer haben, und das haben wir aus einigen Erfahrungen gelernt, die wir gemacht haben.»

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Teaminterner Zoff jetzt bei Ferrari Thema

Bei McLaren läuft’s, das Papaya-Team sackte Platz 2 und 3 in Sin City ein. Sorgenkind ist aber erneut Ferrari mit einer teaminternen Kollision. Stella dazu: «Was Kommentare zu anderen Teams angeht – das ist etwas, was ich wirklich nicht tun möchte. Ich kann nur sagen, dass es ein sehr schwieriges Thema ist. Selbst im letzten Jahr, in dem wir meiner Meinung nach erfolgreich zwei Fahrer in einer solchen Situation gemanagt haben, die um ihren Traum, nämlich die Fahrer-Weltmeisterschaft, kämpften, war es einfach unglaublich viel Arbeit. Arbeit, für die wir einen Preis gezahlt haben: 2026 wurde durch den Aufwand beeinträchtigt, den wir 2025 aufbringen mussten. Das ist also etwas, womit sich jeder Teamchef auseinandersetzen muss, und es ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Aspekte bei der Leitung eines Formel-1-Teams, denn es ist der einzige Bereich, in dem man nicht einfach sagen kann: 'Lasst uns als Team vorgehen', da die Fahrer für sich selbst antreten. Daher definitiv Mitgefühl, aber für Teamchefs im Allgemeinen, nicht nur für Fred.» Also Ferrari-Teamchef Fred Vasseur.