Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Star Charles Leclerc: «Brauche ein paar freie Tage»

Den Formel-1-Saisonabschluss in Abu Dhabi beendete Charles Leclerc als Vierter hinter dem neuen Champion Lando Norris. Nach dem Rennen machte er aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Charles Leclerc blickt enttäuscht auf die Saison 2025 zurück
Charles Leclerc blickt enttäuscht auf die Saison 2025 zurück
Foto: Sam Bloxham / Getty Images
Charles Leclerc blickt enttäuscht auf die Saison 2025 zurück
© Sam Bloxham / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Charles Leclerc verlief die erste Saison an der Seite von Lewis Hamilton deutlich erfreulicher als für den Neuling im Team. Während der siebenfache Weltmeister nur im Sprint von Schanghai einen Erfolg feiern konnte – er schnappte sich erst die Pole und dann den Sieg – schaffte es Leclerc immerhin sieben Mal aufs Podest.

Werbung

Werbung

Beim Saisonfinale verpasste der Monegasse die Top-3 um 6,707 sec. Er kreuzte die Ziellinie hinter Lando Norris, der mit dem dritten Rang den WM-Titel erobern konnte. Leclerc selbst beendete die WM auf dem fünften Platz – und war entsprechend enttäuscht.

«Ich weiss nicht, woher das Tempo im Rennen kam, aber es war eine nette Überraschung, dass ich mit den Jungs vorne kämpfen konnte. Wenigstens hatte ich die Spitzenreiter für ein paar Runden im Blick. Das war positiv», erklärte er zunächst mit Blick auf die erfreulichen Fakten aus dem letzten Saisonlauf.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der 28-Jährige betonte aber auch gleich: «Ich denke, dass die Saison insgesamt sehr enttäuschend ist, und diese Enttäuschung macht sich jetzt bemerkbar. Ich brauche jetzt ein paar freie Tage, in denen ich mir nicht den Kopf über die Rennfahrerei zerbrechen muss.»

Werbung

Werbung

«Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr besser laufen wird, denn es ist wirklich hart, wenn man um den vierten oder fünften Platz kämpft, obwohl man alles perfekt hinbekommt. Und diesmal haben wir meiner Meinung nach alles perfekt hinbekommen», fügte der achtfache GP-Sieger an.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien