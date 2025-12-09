Ferrari-Star Charles Leclerc: «Brauche ein paar freie Tage»

Für Charles Leclerc verlief die erste Saison an der Seite von Lewis Hamilton deutlich erfreulicher als für den Neuling im Team. Während der siebenfache Weltmeister nur im Sprint von Schanghai einen Erfolg feiern konnte – er schnappte sich erst die Pole und dann den Sieg – schaffte es Leclerc immerhin sieben Mal aufs Podest.

Beim Saisonfinale verpasste der Monegasse die Top-3 um 6,707 sec. Er kreuzte die Ziellinie hinter Lando Norris, der mit dem dritten Rang den WM-Titel erobern konnte. Leclerc selbst beendete die WM auf dem fünften Platz – und war entsprechend enttäuscht.

«Ich weiss nicht, woher das Tempo im Rennen kam, aber es war eine nette Überraschung, dass ich mit den Jungs vorne kämpfen konnte. Wenigstens hatte ich die Spitzenreiter für ein paar Runden im Blick. Das war positiv», erklärte er zunächst mit Blick auf die erfreulichen Fakten aus dem letzten Saisonlauf.

Der 28-Jährige betonte aber auch gleich: «Ich denke, dass die Saison insgesamt sehr enttäuschend ist, und diese Enttäuschung macht sich jetzt bemerkbar. Ich brauche jetzt ein paar freie Tage, in denen ich mir nicht den Kopf über die Rennfahrerei zerbrechen muss.»

«Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr besser laufen wird, denn es ist wirklich hart, wenn man um den vierten oder fünften Platz kämpft, obwohl man alles perfekt hinbekommt. Und diesmal haben wir meiner Meinung nach alles perfekt hinbekommen», fügte der achtfache GP-Sieger an.