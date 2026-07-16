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Ferrari-Star Charles Leclerc warnt: «Wir hatten in Silverstone auch Glück»

Ferrari-Star Charles Leclerc durfte auf dem Silverstone Circuit den GP-Sieg feiern. Der Monegasse blickt entsprechend zuversichtlich auf den GP in Spa, warnt aber auch vor einem bestimmten Gegner.

Formel 1

Charles Leclerc weiss, welche Gegner in Spa stark auftreten werden
Charles Leclerc weiss, welche Gegner in Spa stark auftreten werden
Foto: Bearne / XPB Images
Charles Leclerc weiss, welche Gegner in Spa stark auftreten werden
© Bearne / XPB Images

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17.07.2026 - 13:15

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623 Tage musste sich Charles Leclerc nach seinem GP-Sieg auf dem Circuit of the Americas in der Saison 2024 gedulden, bis er wieder vom höchsten Podesttreppchen strahlen durfte. Der Ferrari-Pilot war entsprechend erleichtert, als er auf dem Silverstone Circuit als Erster über die Ziellinie kam. Und er gestand: Der Sieg war eine Überraschung, denn die britische Strecke ist ein Pflaster, das besonders gut zum Mercedes-Renner passt, und dieser hat sich in der bisherigen Saison als grosser Favorit erwiesen.

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Nun steht mit dem Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps das nächste Kräftemessen an, und die Streckencharakteristik der belgischen Traditionspiste gleicht jener von Silverstone. Geht Leclerc deshalb mit besonders viel Selbstvertrauen ans Werk? Der Monegasse sagt dazu: «Ich kann natürlich nicht abstreiten, dass es sich gut anfühlt, wieder gewonnen zu haben, vor allem nach den vorangegangenen Rennen, in denen ich mich schwer getan habe.»

«Aber das war jetzt eine Strecke, und ich muss schauen, dass ich diesen Erfolg auf weiteren Kursen wiederhole. Ich bin immer zuversichtlich, dass sich die guten Ergebnisse ergeben, wenn ich mich am Steuer wohl fühle und einen guten Job mache. Dennoch waren wir in Silverstone viel besser als erwartet. Und ich weiss, was wir verändert haben, damit ich mich wohler fühle. Aber warum wir insgesamt eine so gute Performance hatten, müssen wir noch weiter analysieren», erklärte der 28-Jährige daraufhin.

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Und Leclerc stellte auch klar: «An meiner Position hat sich nichts geändert. Schon vor dem Rennen in Silverstone wussten wir, dass dies Strecken sind, die sehr gut zu den Stärken von Mercedes passen. Und wir dürfen nicht vergessen: Wir hatten in Silverstone auch Glück, denn Kimi Antonelli war vor seinem Ausfall wie erwartet sehr stark unterwegs. Wir müssen schauen, was wir tun können.»

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