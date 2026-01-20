Ferrari-Star Lewis Hamilton: Appell für Hilfe in Gaza nach Jordanien-Reise

Obwohl die Winterpause in diesem Jahr besonders kurz ausgefallen ist, fand Lewis Hamilton die Zeit, eine Reise nach Jordanien zu unternehmen, wo er ein Krankenhaus und eine Hilfsgüter-Station für die Menschen in Gaza besuchte. Der Ferrari-Star veröffentlichte daraufhin in den sozialen Medien einige Bilder, auf denen er bei seinem Besuch zu sehen ist.

In den Zeilen dazu erklärt er seinen Fans: «Das war ein lebensverändernder Besuch. Wenn man sieht, was da passiert, kann man leicht die Hoffnung verlieren und glauben, dass es keine Möglichkeit zur Hilfe gibt. Und ich dachte, dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit würde ich mit nach Hause nehmen. Aber das war nicht so.»

«Den stärksten Eindruck hat die Widerstandsfähigkeit und die Menschlichkeit hinterlassen, der Spirit jener Familien, die um ihr Überleben kämpfen. Der Spirit der Ärzte, die unermüdlich arbeiten, um sie zu retten. Der Spirit der Mitarbeiter vom britischen roten Kreuz und jordanischen roten Halbmond, die nichts unversucht lassen, um zu helfen», fährt der Rekord-GP-Sieger fort.

«Hilfe ist möglich, dieses Leiden zu beenden ist möglich, aber die Hilfe, die derzeit in Gaza ankommt, ist nicht annähernd ausreichend. Die humanitären Organisationen sollten die Möglichkeit haben, an jene Orte zu kommen, in denen ihre Hilfe nötig ist. Und sie brauchen uns, unsere Stimmen und unsere Spenden, um dies zu erreichen», appelliert Hamilton, der sich am Ende direkt an die Leser seiner Zeilen wendet.

«Wenn ihr könnt, dann unterstützt mit mir das britische rote Kreuz oder eine der anderen Organisationen, die Hilfe leisten und Menschenwürde und Hoffnung vermitteln. Und bitte hört nicht auf, darüber zu reden. Wir müssen unsere Stimmen erheben und Aufmerksamkeit schaffen für diese Krise. Wir müssen uns für das einsetzen, was richtig ist.»