Ferrari-Star Lewis Hamilton: Das ist der Erfolgsschlüssel in diesem Jahr
Für Lewis Hamilton endete der erste Bahrain-Test mit einem produktiven Tag. Der Ferrari-Star drehte 150 Runden und löste am Ende eine rote Flagge aus. Dennoch fällt seine Zwischenbilanz positiv aus.
Auf der kombinierten Zeitenliste reihte sich Lewis Hamilton nach drei Bahrain-Testtagen auf dem dritten Platz ein. Der siebenfache Weltmeister hatte den Wüstenkurs am letzten Testtag in 1:34,209 min umrundet und war damit etwas mehr als eine halbe Sekunde langsamer geblieben als der Test-Schnellste Kimi Antonelli im Mercedes.
Am Ende des letzten Testtages, an dem er knapp 150 Runden drehte, löste der Rekord-GP-Sieger noch eine rote Flagge aus. Den Grund dafür nannte das Team nicht, aber allzu besorgt wirkten die Gesichter in der Box von Ferrari auch nicht. Die Beobachter rätselten, ob dem Briten schlicht der Sprit ausgegangen war, denn der Stopp ereignete sich kurz vor dem Ende der Nachmittagssession.
Hamilton, der am letzten Tag verschiedene Abstimmungen ausprobierte und das Reifenverhalten analysierte, sprach hinterher von einem guten Testeinsatz. «Das war insgesamt eine positive Woche», erklärte der 41-Jährige. «Wir haben viele Runden drehen und unser ganzes Programm abhaken können, deshalb haben wir viele nützliche Daten gesammelt und viel über das Auto gelernt», fasste er zusammen.
Über seinen neuen Dienstwagen aus Maranello sagte der 105-fache GP-Sieger: «Der SF-26 fühlte sich generell gut an, aber diese Fahrzeuggeneration ist ziemlich komplex.» Der frühere Dauersieger, der eine schwierige erste Saison in Rot erlebt hatte, weiss, worauf es in der anstehenden Saison ankommen wird: «Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, mit den jeweiligen Reifen das richtige Arbeitsfenster zu finden.»
Und Hamilton betonte auch: «Wir haben ein paar gute Erkenntnisse gewonnen und auch Bereiche identifiziert, in denen wir noch nachlegen können. Vor uns liegt noch ein weiterer Test vor dem Saisonstart. Und dieser ist wichtig sein, um auf den bisherigen Erfahrungen aufzubauen und weitere Fortschritte zu erzielen.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse WM-Stand