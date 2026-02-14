Ferrari-Star Lewis Hamilton: Das ist der Erfolgsschlüssel in diesem Jahr

Auf der kombinierten Zeitenliste reihte sich Lewis Hamilton nach drei Bahrain-Testtagen auf dem dritten Platz ein. Der siebenfache Weltmeister hatte den Wüstenkurs am letzten Testtag in 1:34,209 min umrundet und war damit etwas mehr als eine halbe Sekunde langsamer geblieben als der Test-Schnellste Kimi Antonelli im Mercedes.

Am Ende des letzten Testtages, an dem er knapp 150 Runden drehte, löste der Rekord-GP-Sieger noch eine rote Flagge aus. Den Grund dafür nannte das Team nicht, aber allzu besorgt wirkten die Gesichter in der Box von Ferrari auch nicht. Die Beobachter rätselten, ob dem Briten schlicht der Sprit ausgegangen war, denn der Stopp ereignete sich kurz vor dem Ende der Nachmittagssession.

Hamilton, der am letzten Tag verschiedene Abstimmungen ausprobierte und das Reifenverhalten analysierte, sprach hinterher von einem guten Testeinsatz. «Das war insgesamt eine positive Woche», erklärte der 41-Jährige. «Wir haben viele Runden drehen und unser ganzes Programm abhaken können, deshalb haben wir viele nützliche Daten gesammelt und viel über das Auto gelernt», fasste er zusammen.

Über seinen neuen Dienstwagen aus Maranello sagte der 105-fache GP-Sieger: «Der SF-26 fühlte sich generell gut an, aber diese Fahrzeuggeneration ist ziemlich komplex.» Der frühere Dauersieger, der eine schwierige erste Saison in Rot erlebt hatte, weiss, worauf es in der anstehenden Saison ankommen wird: «Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, mit den jeweiligen Reifen das richtige Arbeitsfenster zu finden.»

