Ferrari-Star Lewis Hamilton: Das ist der Erfolgsschlüssel in diesem Jahr

Für Lewis Hamilton endete der erste Bahrain-Test mit einem produktiven Tag. Der Ferrari-Star drehte 150 Runden und löste am Ende eine rote Flagge aus. Dennoch fällt seine Zwischenbilanz positiv aus.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton drehte am letzten Tag des ersten Bahrain-Tests viele Runden
Lewis Hamilton drehte am letzten Tag des ersten Bahrain-Tests viele Runden
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton drehte am letzten Tag des ersten Bahrain-Tests viele Runden
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

Auf der kombinierten Zeitenliste reihte sich Lewis Hamilton nach drei Bahrain-Testtagen auf dem dritten Platz ein. Der siebenfache Weltmeister hatte den Wüstenkurs am letzten Testtag in 1:34,209 min umrundet und war damit etwas mehr als eine halbe Sekunde langsamer geblieben als der Test-Schnellste Kimi Antonelli im Mercedes.

Am Ende des letzten Testtages, an dem er knapp 150 Runden drehte, löste der Rekord-GP-Sieger noch eine rote Flagge aus. Den Grund dafür nannte das Team nicht, aber allzu besorgt wirkten die Gesichter in der Box von Ferrari auch nicht. Die Beobachter rätselten, ob dem Briten schlicht der Sprit ausgegangen war, denn der Stopp ereignete sich kurz vor dem Ende der Nachmittagssession.

Hamilton, der am letzten Tag verschiedene Abstimmungen ausprobierte und das Reifenverhalten analysierte, sprach hinterher von einem guten Testeinsatz. «Das war insgesamt eine positive Woche», erklärte der 41-Jährige. «Wir haben viele Runden drehen und unser ganzes Programm abhaken können, deshalb haben wir viele nützliche Daten gesammelt und viel über das Auto gelernt», fasste er zusammen.

Über seinen neuen Dienstwagen aus Maranello sagte der 105-fache GP-Sieger: «Der SF-26 fühlte sich generell gut an, aber diese Fahrzeuggeneration ist ziemlich komplex.» Der frühere Dauersieger, der eine schwierige erste Saison in Rot erlebt hatte, weiss, worauf es in der anstehenden Saison ankommen wird: «Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, mit den jeweiligen Reifen das richtige Arbeitsfenster zu finden.»

Und Hamilton betonte auch: «Wir haben ein paar gute Erkenntnisse gewonnen und auch Bereiche identifiziert, in denen wir noch nachlegen können. Vor uns liegt noch ein weiterer Test vor dem Saisonstart. Und dieser ist wichtig sein, um auf den bisherigen Erfahrungen aufzubauen und weitere Fortschritte zu erzielen.»

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

61

1:33,669

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

78

+0,249

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

150

+0,540

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

161

+0,880

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

61

+1,672

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

59

+1,941

07

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

75

+2,084

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

144

+2,137

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

70

+2,303

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

58

+2,622

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

