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Ferrari-Star Lewis Hamilton: «Keiner meiner Gegner hat so hart trainiert»

Lewis Hamilton durfte beim jüngsten Rennen in China seinen ersten GP-Podestplatz in Rot feiern. Der Ferrari-Star hat die Zeit seither zum Trainieren genutzt, wie er im Fahrerlager von Suzuka erzählt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton trainierte seit dem China-GP hart, wie er erzählt
Lewis Hamilton trainierte seit dem China-GP hart, wie er erzählt
Foto: Bearne / XPB Images
Lewis Hamilton trainierte seit dem China-GP hart, wie er erzählt
© Bearne / XPB Images

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Nach den ersten beiden WM-Runden in diesem Jahr belegt Lewis Hamilton den vierten WM-Zwischenrang. Vor ihm stehen die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli sowie sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc, der dank der besseren Sprint-Platzierung einen WM-Zähler mehr auf dem Konto hat.

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Hamilton, der das jüngste Kräftemessen am Rennsonntag in Shanghai mit seinem ersten GP-Podestplatz in Rot gekrönt hatte, ist entsprechend motiviert. Im Fahrerlager von Suzuka erzählt der siebenfache Weltmeister: «Ich habe zwischen diesem und dem letzten Rennen ein paar Tage in Tokio verbracht und war etwa 100 Kilometer laufen.»

Der 41-jährige Brite ist sich sicher: «Ich weiss, dass keiner meiner Gegner so hart trainiert hat, speziell angesichts meines Alters ist das beachtlich. Ich liebe es, dass in mir immer noch dieses Feuer brennt und ich mich selbst ans Limit bringe. Mein Einsatz ist grösser denn je, ich widme dieser Herausforderung absolut alles, was ich habe.»

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Die erste Ferrari-Saison gestaltete sich für Hamilton zum Albtraum, der frühere Dauersieger kam auf keinen grünen Zweig und zweifelte gegen Ende der Saison an seinen eigenen Fähigkeiten, wie er vor laufender Kamera gestand. Im neuen Jahr präsentiert sich der Engländer wieder in alter Frische. Und er betont: «Das Fahren macht in den neuen Autos sehr viel mehr Spass, so muss Racing sein. Es sollte Positionswechsel geben, und nicht nur ein Manöver, und dann kommt nichts mehr.»

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