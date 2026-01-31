Ferrari-Star Lewis Hamilton nach Barcelona-Bestzeit: Mehr Spass am Steuer
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton drehte am letzten Barcelona-Testtag 67 Runden und war dabei der Schnellste. Doch das war nicht der Grund für die Freude des siebenfachen Champions nach getaner Arbeit.
Bei Ferrari durfte Lewis Hamilton am letzten Barcelona-Testnachmittag das Steuer von seinem Teamkollegen Charles Leclerc übernehmen, der bis zur Mittagspause 78 Runden gedreht hatte. Der siebenfache Weltmeister kam in den letzten Teststunden auf 67 Umläufe und legte damit knapp 312 km zurück. In der letzten Stunde schaffte er eine Rundenzeit von 1:16,348 min und war damit nicht nur der Schnellste des Tages.
Er unterbot mit dieser Zeit auch die tags zuvor von George Russell aufgestellte Bestzeit um knapp eine Zehntelsekunde. Gut gelaunt trat Hamilton zum Interview nach getaner Arbeit an und erklärte: «Diese Woche war wirklich ein Vergnügen. Ich habe meinerseits sehr hart gearbeitet in der Winterpause, aber auch das Team hat ganze Arbeit geleistet und viele Änderungen vor dem Test vorgenommen.»
«Der Start war etwas ungewöhnlich, weil das Wetter am Dienstag nicht mitspielte. Die Strecke war den ganzen Tag über nass, und normalerweise würdest du dir etwas anderes wünschen. Aber im vergangenen Jahr war ich am ersten Rennsonntag in Melbourne das allererste Mal im Ferrari auf nasser Bahn unterwegs, und das war ein sehr hartes Rennen. Deshalb war es gut, dass wir diese Erfahrung sammeln konnten», erzählte der 41-Jährige.
Er selbst drehte in den drei Testtagen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 208 Runden, sein Teamkollege Leclerc schaffte 231 Umläufe. Die vielen Erfahrungskilometer machen Hoffnung, wie Hamilton betonte: «Wenn man sich anschaut, wie viel wir in den letzten Tagen fahren konnten, dann sieht man, wie grossartig die Arbeit ist, die alle im Werk geleistet haben. Ich bin wirklich dankbar dafür, denn wir haben keine grossen Probleme erlebt. Natürlich gibt es kleinere Sachen, die man optimieren will, aber wir haben keine grossen Zwangspausen einlegen müssen. Klar, das kann sich in den kommenden Wochen noch ändern, aber hier hatten wir wirklich sehr solide Tage auf der Bahn.»
«Wir haben auch viel über das Auto und die Balance gelernt. Wir haben sehr viel weniger Abtrieb in den vergangenen Jahren, tatsächlich macht es in diesen Autos aber etwas mehr Spass am Steuer. Das Auto neigt zum Übersteuern und man rutscht auch eher damit rum, aber es ist etwas einfacher abzufangen. Und ich würde sagen, dass es definitiv mehr Spass macht. Natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns, damit wir uns verbessern – das trifft für alle zu. Aber ich finde, wir hatten wirklich gute Nachbesprechungen, jeder ist mit vollem Einsatz dabei und man kann die Siegermentalität bei jedem Einzelnen mehr denn je spüren», schwärmte der 105-fache GP-Sieger.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach