Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Star Lewis Hamilton nach Barcelona-Bestzeit: Mehr Spass am Steuer

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton drehte am letzten Barcelona-Testtag 67 Runden und war dabei der Schnellste. Doch das war nicht der Grund für die Freude des siebenfachen Champions nach getaner Arbeit.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton war auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Schnellste
Lewis Hamilton war auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Schnellste
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton war auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Schnellste
© Ferrari

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bei Ferrari durfte Lewis Hamilton am letzten Barcelona-Testnachmittag das Steuer von seinem Teamkollegen Charles Leclerc übernehmen, der bis zur Mittagspause 78 Runden gedreht hatte. Der siebenfache Weltmeister kam in den letzten Teststunden auf 67 Umläufe und legte damit knapp 312 km zurück. In der letzten Stunde schaffte er eine Rundenzeit von 1:16,348 min und war damit nicht nur der Schnellste des Tages.

Werbung

Werbung

Er unterbot mit dieser Zeit auch die tags zuvor von George Russell aufgestellte Bestzeit um knapp eine Zehntelsekunde. Gut gelaunt trat Hamilton zum Interview nach getaner Arbeit an und erklärte: «Diese Woche war wirklich ein Vergnügen. Ich habe meinerseits sehr hart gearbeitet in der Winterpause, aber auch das Team hat ganze Arbeit geleistet und viele Änderungen vor dem Test vorgenommen.»

«Der Start war etwas ungewöhnlich, weil das Wetter am Dienstag nicht mitspielte. Die Strecke war den ganzen Tag über nass, und normalerweise würdest du dir etwas anderes wünschen. Aber im vergangenen Jahr war ich am ersten Rennsonntag in Melbourne das allererste Mal im Ferrari auf nasser Bahn unterwegs, und das war ein sehr hartes Rennen. Deshalb war es gut, dass wir diese Erfahrung sammeln konnten», erzählte der 41-Jährige.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ferrari-Star Lewis Hamilton drehte beim Barcelona-Test insgesamt 208 Runden
Ferrari-Star Lewis Hamilton drehte beim Barcelona-Test insgesamt 208 Runden
Foto: Ferrari
Ferrari-Star Lewis Hamilton drehte beim Barcelona-Test insgesamt 208 Runden
© Ferrari

Werbung

Werbung

Er selbst drehte in den drei Testtagen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 208 Runden, sein Teamkollege Leclerc schaffte 231 Umläufe. Die vielen Erfahrungskilometer machen Hoffnung, wie Hamilton betonte: «Wenn man sich anschaut, wie viel wir in den letzten Tagen fahren konnten, dann sieht man, wie grossartig die Arbeit ist, die alle im Werk geleistet haben. Ich bin wirklich dankbar dafür, denn wir haben keine grossen Probleme erlebt. Natürlich gibt es kleinere Sachen, die man optimieren will, aber wir haben keine grossen Zwangspausen einlegen müssen. Klar, das kann sich in den kommenden Wochen noch ändern, aber hier hatten wir wirklich sehr solide Tage auf der Bahn.»

«Wir haben auch viel über das Auto und die Balance gelernt. Wir haben sehr viel weniger Abtrieb in den vergangenen Jahren, tatsächlich macht es in diesen Autos aber etwas mehr Spass am Steuer. Das Auto neigt zum Übersteuern und man rutscht auch eher damit rum, aber es ist etwas einfacher abzufangen. Und ich würde sagen, dass es definitiv mehr Spass macht. Natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns, damit wir uns verbessern – das trifft für alle zu. Aber ich finde, wir hatten wirklich gute Nachbesprechungen, jeder ist mit vollem Einsatz dabei und man kann die Siegermentalität bei jedem Einzelnen mehr denn je spüren», schwärmte der 105-fache GP-Sieger.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien