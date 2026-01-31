Ferrari-Star Lewis Hamilton nach Barcelona-Bestzeit: Mehr Spass am Steuer

Bei Ferrari durfte Lewis Hamilton am letzten Barcelona-Testnachmittag das Steuer von seinem Teamkollegen Charles Leclerc übernehmen, der bis zur Mittagspause 78 Runden gedreht hatte. Der siebenfache Weltmeister kam in den letzten Teststunden auf 67 Umläufe und legte damit knapp 312 km zurück. In der letzten Stunde schaffte er eine Rundenzeit von 1:16,348 min und war damit nicht nur der Schnellste des Tages.

Er unterbot mit dieser Zeit auch die tags zuvor von George Russell aufgestellte Bestzeit um knapp eine Zehntelsekunde. Gut gelaunt trat Hamilton zum Interview nach getaner Arbeit an und erklärte: «Diese Woche war wirklich ein Vergnügen. Ich habe meinerseits sehr hart gearbeitet in der Winterpause, aber auch das Team hat ganze Arbeit geleistet und viele Änderungen vor dem Test vorgenommen.»

«Der Start war etwas ungewöhnlich, weil das Wetter am Dienstag nicht mitspielte. Die Strecke war den ganzen Tag über nass, und normalerweise würdest du dir etwas anderes wünschen. Aber im vergangenen Jahr war ich am ersten Rennsonntag in Melbourne das allererste Mal im Ferrari auf nasser Bahn unterwegs, und das war ein sehr hartes Rennen. Deshalb war es gut, dass wir diese Erfahrung sammeln konnten», erzählte der 41-Jährige.

Ferrari-Star Lewis Hamilton drehte beim Barcelona-Test insgesamt 208 Runden Foto: Ferrari Ferrari-Star Lewis Hamilton drehte beim Barcelona-Test insgesamt 208 Runden © Ferrari

Er selbst drehte in den drei Testtagen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 208 Runden, sein Teamkollege Leclerc schaffte 231 Umläufe. Die vielen Erfahrungskilometer machen Hoffnung, wie Hamilton betonte: «Wenn man sich anschaut, wie viel wir in den letzten Tagen fahren konnten, dann sieht man, wie grossartig die Arbeit ist, die alle im Werk geleistet haben. Ich bin wirklich dankbar dafür, denn wir haben keine grossen Probleme erlebt. Natürlich gibt es kleinere Sachen, die man optimieren will, aber wir haben keine grossen Zwangspausen einlegen müssen. Klar, das kann sich in den kommenden Wochen noch ändern, aber hier hatten wir wirklich sehr solide Tage auf der Bahn.»