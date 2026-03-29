Ferrari-Star Lewis Hamilton nach Platz 6: «Das war ziemlich fürchterlich»

Für Lewis Hamilton endete der Grand Prix auf dem Suzuka-Circuit enttäuschend: Der siebenfache Weltmeister, der das Rennen von Startplatz 6 in Angriff genommen hatte, kam auch als Sechster ins Ziel. Vor der Safety-Car-Phase, die Ollie Bearman mit seinem harten Einschlag ausgelöst hatte, war er aber noch auf Position 3 unterwegs gewesen.

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Der Rekord-GP-Sieger fiel allerdings zurück – während sich sein Teamkollege Charles Leclerc nach vorne arbeitete und schliesslich den letzten Platz auf dem Podest belegte. Der Monegasse kreuzte die Ziellinie knapp zehn Sekunden vor dem Briten, der etwas ratlos vor die TV-Kameras trat.

«Das Rennen war letztlich ziemlich fürchterlich», seufzte Hamilton, und erklärte: «Denn ich lag zwischenzeitlich auf dem dritten Platz, doch am Ende wurde ich Sechster. Ich muss verstehen, wo ich all die Power verloren habe. Diese fehlte mir speziell nach dem Stopp im zweiten Stint.»

«Ich hatte im Rennen grösstenteils Mühe, mit den Jungs vor mir mitzuhalten, weil ich einfach keine Power hatte», klagte der 105-fache GP-Star. Und er gestand: «Ich verstehe das wirklich nicht.» Er habe auf sein Team gehört und genau da Gas gegeben und die Energie gemanagt, wo es von ihm verlangt wurde. «Aber trotzdem fehlte mir die Power heute. Ich muss herausfinden, ob etwas mit dem Auto nicht in Ordnung war. Aber immerhin konnte ich ein paar Punkte holen.»

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