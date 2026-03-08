Weiter zum Inhalt
Ferrari-Star Lewis Hamilton: Warnung an Mercedes nach Saisonauftakt

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton schaffte es beim Saisonauftakt in Australien zwar nicht aufs Podest. Dennoch war der siebenfache Weltmeister bester Laune, als er hinterher vor die Medien trat.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ferrari-Star Lewis Hamilton war nach dem Australien-GP glücklich
Ferrari-Star Lewis Hamilton war nach dem Australien-GP glücklich
Foto: Moy / XPB Images
Ferrari-Star Lewis Hamilton war nach dem Australien-GP glücklich
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

«Das war ein wirklich grossartiges Rennen», fasste Lewis Hamilton nach dem Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne zusammen. Der siebenfache Weltmeister hatte sich in der ersten Rennrunde vom siebten Startplatz auf die Dritte Position vorgearbeitet, doch am Ende schaffte er es nicht über den vierten Platz hinaus.

Das lag nicht zuletzt an der Strategie-Entscheidung der Roten, die eigenen Fahrer nicht während einer der beiden virtuellen Safety-Car-Phasen an die Box zu holen, um den Zeitverlust beim Reifenwechsel zu minimieren. Doch Hamilton verzichtete auf Schuldzuweisungen nach dem Rennen.

Er verpasste das erste GP-Podest in Rot nur knapp, wie er selbst erklärte: «Insgesamt hat das Team einen grossartigen Job gemacht. Am Ende hatte ich ein super Tempo und es hätte nur ein paar Runden mehr gebraucht, um Charles zu schnappen.» Im Ziel trennten ihn nur 0,625 sec von seinem Teamkollegen Leclerc, der als Dritter aufs Treppchen durfte.

«Mercedes ist schneller als wir», räumte der Rekord-GP-Sieger ein. «Wir müssen also noch viel Arbeit leisten, um aufzuholen. Aber es ist nicht unmöglich», betonte er im gleichen Atemzug. Und er warnte seinen früheren Brötchengeber noch einmal: «Ich glaube, dass wir die Lücke zu Mercedes schliessen können. Es wird nicht einfach und es erfordert ein ganzes Stück Arbeit. Aber es ist möglich.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

