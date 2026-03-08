Ferrari-Star Lewis Hamilton: Warnung an Mercedes nach Saisonauftakt

«Das war ein wirklich grossartiges Rennen», fasste Lewis Hamilton nach dem Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne zusammen. Der siebenfache Weltmeister hatte sich in der ersten Rennrunde vom siebten Startplatz auf die Dritte Position vorgearbeitet, doch am Ende schaffte er es nicht über den vierten Platz hinaus.

Das lag nicht zuletzt an der Strategie-Entscheidung der Roten, die eigenen Fahrer nicht während einer der beiden virtuellen Safety-Car-Phasen an die Box zu holen, um den Zeitverlust beim Reifenwechsel zu minimieren. Doch Hamilton verzichtete auf Schuldzuweisungen nach dem Rennen.

Er verpasste das erste GP-Podest in Rot nur knapp, wie er selbst erklärte: «Insgesamt hat das Team einen grossartigen Job gemacht. Am Ende hatte ich ein super Tempo und es hätte nur ein paar Runden mehr gebraucht, um Charles zu schnappen.» Im Ziel trennten ihn nur 0,625 sec von seinem Teamkollegen Leclerc, der als Dritter aufs Treppchen durfte.

«Mercedes ist schneller als wir», räumte der Rekord-GP-Sieger ein. «Wir müssen also noch viel Arbeit leisten, um aufzuholen. Aber es ist nicht unmöglich», betonte er im gleichen Atemzug. Und er warnte seinen früheren Brötchengeber noch einmal: «Ich glaube, dass wir die Lücke zu Mercedes schliessen können. Es wird nicht einfach und es erfordert ein ganzes Stück Arbeit. Aber es ist möglich.»

