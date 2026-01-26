Ferrari-Star Lewis Hamilton: Wie lange dauert die Formel-1-Karriere noch?

Im vergangenen Jahr trat Lewis Hamilton einige Male sehr mutlos auf. Nachdem er in seiner ersten Ferrari-Saison früh schon mit der Sprint-Pole und dem anschliessenden Sieg im Mini-Rennen einen Achtungserfolg erzielt und die Erwartungen hochgeschraubt hatte, musste er einige Tiefschläge einstecken.

Gegen Ende der Saison kam ein Q1-Aus nach dem anderen dazu und Hamilton übte sich in Selbstkritik und wirkte so niedergeschlagen, dass die ersten Experten schon seinen baldigen Formel-1-Abschied ankündigten.

Darauf reagierte der siebenfache Weltmeister mit klaren Worten. Er verwies auf seinen beachtlichen Erfolgsausweis und konterte: «Keiner von ihnen hat erreicht,. was ich erreicht habe, sie sind nicht auf meinem Niveau.» Und er stellte klar: Er liebt seine Arbeit und denkt noch nicht daran, seinen Traum vom Erfolg in Rot zu begraben.

Auch beim Ferrari-Shakedown in der vergangenen Woche zeigte sich der Rekord-GP-Sieger hoch motiviert. Er sprach von seiner Liebe zum Sport und betonte, wie gross das Privileg sei, das tun zu können, was er am liebsten macht. ««Ich denke, wir schaffen das», erklärte der 41-Jährige ausserdem. «Es gibt noch viel zu tun, aber ich denke, wir alle sind auf dem richtigen Weg», ergänzte der 105-fache GP-Sieger.

GP-Legende Jackie Stewart ist sich denn auch sicher, dass Hamilton noch lange im Formel-1-Zirkus unterwegs sein wird. Der dreifache Weltmeister schwärmte auf dem roten Teppich bei den «Autosport Awards»: «Er ist einer der besten Fahrer aller Zeiten und hat überwältigende Rekorde erzielt.» Hamilton habe zwar kein einfaches Jahr hinter sich, räumte er ein: «Die letzte Saison muss sehr schwierig für ihn gewesen sein. Aber er ging gut damit um.»