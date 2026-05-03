Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erklärt: Was Ferrari zuversichtlich stimmt

Die beiden Ferrari-Piloten mussten den Sprint in Miami von den Startplätzen 4 (Charles Leclerc) und 7 (Lewis Hamilton) in Angriff nehmen. Der Monegasse schaffte es im 19-Runden-Rennen als Dritter über die Ziellinie. Sein Teamkollege, der sich lange Hoffnungen auf den sechsten Platz machen konnte, musste sich gegen Max Verstappen geschlagen geben und mit dem siebten Rang Vorlieb nehmen.

Werbung

Werbung

Beide waren nach der Zeitenjagd nicht zufrieden mit ihren Startplätzen. Teamchef Fred Vasseur fand hingegen: «Ganz ehrlich, ich denke, das war soweit ein guter Tag für uns. Mal schauen, wie es im Rennen läuft, bisher waren wir normalerweise im Renntrimm besser als im Qualifying.»

Dass im Sprint McLaren noch den Ton angegeben, im GP-Qualifying danach aber Kimi Antonelli die Nase vorn hatte, kommentierte der Franzose folgendermassen: «Das war ein schräger Samstag, bei dem sich die Performance einiger Teams deutlich verändert hat. McLaren war am Morgen noch das Mass aller Dinge, und am Nachmittag hat dann Mercedes die beste Leistung gezeigt.»

Mit Blick auf die eigene Leistung fügte Vasseur an: «Wir sind immer ein bisschen dazwischen gewesen. Aber ich denke, wir alle stecken in der gleichen Situation und versuchen herauszufinden, wie man das Beste aus den neuen Regeln macht.»

Werbung

Werbung

Man habe einen Fortschritt verbucht, bestätigte der 57-Jährige auf Nachfrage. «Aber das hat McLaren auch, auch die Gegner verbessern sich, wahrscheinlich haben alle im Vergleich zu Mercedes etwas zulegen können. Es geht also nicht darum, eine spezifische Anzahl an Zehntelsekunden zu finden, sondern darum, einen grösseren Schritt als die anderen Teams zu machen.»