Ferrari-Teamchef Fred Vasseur in Bahrain: «Wir sind auf dem richtigen Weg»

Wo steht die berühmteste Scuderia der Welt nach den ersten Testtagen in Bahrain? Ferrari-Teamchef Fred Vasseur meint: «Bisher ist alles gut gelaufen, was die Standfestigkeit des neuen Autos angeht.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton im Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
Foto: XPB
Lewis Hamilton im Ferrari
© XPB

Im Artikel erwähnt

Der erste Bahrain-Test ist gelaufen, drei Tage lang hatten die Rennställe Gelegenheit, auf dem Bahrain International Circuit zu üben.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zieht, ganz der Pragmatiker, so Zwischenbilanz: «Bisher ist alles gut gelaufen, was die Kilometerleistung betrifft. Wir hatten keine grösseren Probleme, und das ist wichtig für die Vorbereitung, aber auch, um reichlich Daten zu sammeln.»

Ganz nach Plan lief aber dann doch nichts: Kurz vor Schluss des Tests rollte Lewis Hamilton aus, Ursache unbekannt.

«Wir haben jetzt ein paar Tage in der Fabrik zwischen den beiden Tests und werden die Möglichkeit haben, die gesammelten Daten zu analysieren, um das Auto zu verbessern und die verschiedenen Verfahren, auch die motorenbezogenen, besser zu verstehen.»

Vasseur: «Zuverlässigkeit hat absolute Priorität»

«Zuverlässigkeit hat absolute Priorität, ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Das hat nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun, das wird ein ganz anderes Thema sein. Aber es war wichtig, dieses Mass an Standfestigkeit zu haben.»

«Wir müssen viele verschiedene Entwicklungsbereiche besser verstehen. Das Programm ohne Probleme durchzuführen, ist der beste Weg, all das anzugehen. Sobald wir in Melbourne ankommen, konzentrieren wir uns auf die Leistung. Wir haben noch zwei Wochen, um Fortschritte zu machen.»

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

61

1:33,669

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

78

+0,249

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

150

+0,540

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

161

+0,880

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

61

+1,672

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

59

+1,941

07

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

75

+2,084

08

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

144

+2,137

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

70

+2,303

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

58

+2,622

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

