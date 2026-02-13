Ferrari-Teamchef Fred Vasseur in Bahrain: «Wir sind auf dem richtigen Weg»

Der erste Bahrain-Test ist gelaufen, drei Tage lang hatten die Rennställe Gelegenheit, auf dem Bahrain International Circuit zu üben.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zieht, ganz der Pragmatiker, so Zwischenbilanz: «Bisher ist alles gut gelaufen, was die Kilometerleistung betrifft. Wir hatten keine grösseren Probleme, und das ist wichtig für die Vorbereitung, aber auch, um reichlich Daten zu sammeln.»

Ganz nach Plan lief aber dann doch nichts: Kurz vor Schluss des Tests rollte Lewis Hamilton aus, Ursache unbekannt.

«Wir haben jetzt ein paar Tage in der Fabrik zwischen den beiden Tests und werden die Möglichkeit haben, die gesammelten Daten zu analysieren, um das Auto zu verbessern und die verschiedenen Verfahren, auch die motorenbezogenen, besser zu verstehen.»

Vasseur: «Zuverlässigkeit hat absolute Priorität»

«Zuverlässigkeit hat absolute Priorität, ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Das hat nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun, das wird ein ganz anderes Thema sein. Aber es war wichtig, dieses Mass an Standfestigkeit zu haben.»