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Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Konzentrierten uns zu stark auf Mercedes»

Die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton starteten in Spielberg von den Plätzen 2 und 3, doch keiner der Beiden schaffte es in die Top-4. Teamchef Fred Vasseur übte sich in Selbstkritik.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, was in Spielberg falsch lief
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, was in Spielberg falsch lief
Foto: Bearne / XPB Images
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, was in Spielberg falsch lief
© Bearne / XPB Images

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Das Ferrari-Team freute sich nach dem Qualifying auf dem Red Bull Ring über die starke Ausgangslage für Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Der Monegasse und der Brite profitierten vom Crash von Max Verstappen, der einigen Konkurrenten die Chance stahl, einen letzten schnellen Versuch zu absolvieren. Das Duo durfte den achten Grand Prix des Jahres deshalb von den Positionen 2 und 3 in Angriff nehmen.

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Die Hoffnung war gross, mindestens ein Auto in die Top-3 zu bringen. Doch nach 71 Runden kam Hamilton als Fünfter über die Ziellinie. Leclerc musste sich gar mit dem achten Platz begnügen. Teamchef Fred Vasseur gestand: «Das war ein hartes Wochenende, vor allem nach dem Sieg in Barcelona.»

Und der Franzose fügte selbstkritisch an: «Ich denke, wir haben schon am Freitag keinen optimalen Start ins Wochenende hingelegt, wir hatten viele Probleme in den ersten beiden Trainings, und waren nicht in der Lage, bei repräsentativen Bedingungen im Renntrimm unterwegs zu sein.»

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«Wir konnten am Ende auf einer Runde etwas Leistung finden, und im Qualifying haben wir mit den Plätzen 2 und 3 ein gutes Ergebnis erzielen. Aber unsere Vorbereitung aufs Rennen war wohl nicht so, wie sie hätte sein sollen. Rückblickend kann man auch sagen, wir konzentrierten uns zu stark auf Mercedes. Wir gingen in den ersten Runden mit beiden Autos zu sehr ans Limit, und wir haben mit unserer Strategie etwas zu aggressiv reagiert, um mithalten zu können, dabei waren sie heute nicht unsere Gegner.», schilderte Vasseur, der versprach: «Wir werden unsere Lehren daraus ziehen und konzentrieren uns nun ganz auf den Grossbritannien-GP, der in der nächsten Woche ansteht.»

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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63

71

1:26:37,979

1:10,683

25

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

71

+1,611

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

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12

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

71

+26,393

1:10,946

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

71

+29,399

1:10,947

8

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

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+31,505

1:10,652

6

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

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