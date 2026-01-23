Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Neues Auto 2026 mit vielen Unbekannten»

Ferrari präsentiert am 23. Januar Computer-Bilder des Modells SF-26, mit dem das Team in die Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 startet, die am 8. März in Australien beginnt.

Werbung

Werbung

Es handelt sich um den 72. Formel-1-Rennwagen, der vom Team aus Maranello gebaut wurde. In diesem Jahr treten neue technische und sportliche Reglements in Kraft – ein markanter Umbruch für die Königsklasse des Motorsports. Im Mittelpunkt stehen leichtere Fahrzeuge, eine grundlegende Überarbeitung der Aerodynamik und eine neue Generation von Motoren.

Das ist der neue Ferrari SF-26 Foto: Ferrari Das ist der neue Ferrari SF-26 © Ferrari

Der SF-26 wurde speziell für das neue Reglement entwickelt, was eine komplette Überarbeitung der Fahrzeugarchitektur erforderlich machte. Das Chassis verzichtet auf den Bodeneffekt und setzt stattdessen auf einen anderen Ansatz mit klareren Linien und einer Gesamtphilosophie, die auf Gewichtsreduzierung und Effizienzsteigerung abzielt – ganz im Sinne der von der Formel 1 für dieses Reglement festgelegten Ziele.

Werbung

Werbung

Auch die Antriebseinheit stellt einen bedeutenden Fortschritt dar: eine neue Hybridgeneration, bei welcher die MGU-H weggefallen ist und der Beitrag der MGU-K auf 350 kW gesteigert worden ist, wodurch der Beitrag des elektrischen Systems weiter erhöht wird. Dies erforderte einen völlig neuen Designansatz und eine enge Verzahnung von Chassis und Antriebseinheit.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Das Auto von Lewis Hamilton Foto: Ferrari Das Auto von Lewis Hamilton © Ferrari

Erste Wortmeldung von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Der SF-26 markiert den Beginn einer neuen Ära für die Formel 1 und Ferrari. Gleichzeitig wurden neue Regeln für Chassis und Antriebseinheit sowie neue Kraftstoffe und Reifengrössen eingeführt.»

«Dieses Auto ist das Ergebnis einer herausragenden Teamleistung und steht für den Start einer völlig neuen Reise, die auf einem anderen Regelwerk basiert und unweigerlich viele Unbekannte mit sich bringt.»

Werbung

Werbung

«Das Team ist so geeint wie nie zuvor und blickt gespannt auf die kommende Saison. Ab nächster Woche in Barcelona beginnen wir mit der Analyse und Validierung des Autos. In dieser ersten Phase liegt unser Hauptaugenmerk darauf, so viel wie möglich zu lernen und eine solide Grundlage für den Saisonauftakt zu schaffen.»

«Ich gehe davon aus, dass die verschiedenen Rennställe das neue Reglement sehr unterschiedlich angehen, und wir müssen offen dafür sein, auch andere Lösungen in Betracht zu ziehen.»

Gemäss dem neuen Reglement präsentiert sich der SF-26 mit klareren, geradlinigeren Linien und Proportionen, die ein Gefühl von Leichtigkeit und Agilität vermitteln. Von Beginn an konzentrierten sich die Designer auf funktionale Einfachheit und schufen ein robustes und flexibles Konzept, das im Laufe der Saison anhand der gesammelten Streckendaten weiterentwickelt werden kann.

Die Lackierung der Saison verbindet Ferraris Vergangenheit und Gegenwart, während das Team in eine neue technische Ära eintritt. Sie dient als zentrales visuelles Element der Kontinuität und bringt gleichzeitig signifikante Neuerungen im Vergleich zur jüngeren Geschichte der Scuderia Ferrari HP mit sich.

Werbung

Werbung

Das Rot ist heller geworden Foto: Ferrari Das Rot ist heller geworden © Ferrari

AUTO VORNE

Eines der markantesten Merkmale ist die Rückkehr zum Glanzlack nach sieben Saisons mit Mattlackierung. Die Rosso Scuderia-Farbe von 2026 ist leuchtender und intensiver und besticht durch einen markanten Look, inspiriert von der Sonderlackierung, die 2025 in Monza zu sehen war. Die Farbe knüpft an das Rot der Jahrtausendwende an und bekräftigt Ferraris Kernwerte Leidenschaft, Mut und Identität.

Neben dem Rot übernimmt das Weiss, das traditionell sparsam, aber charakteristisch eingesetzt wurde, eine neue Rolle. Im Cockpitbereich und auf der Motorabdeckung platziert, erzeugt es einen starken, ausgewogenen visuellen Kontrast und macht das Auto sofort erkennbar.

Werbung

Werbung