Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: Positiv überrascht, trotzdem frustriert

Lewis Hamilton und Charles Leclerc haben im Kanada-Qualifying die Plätze 5 und 8 belegt. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt, was das Team positiv überrascht hat und warum man trotzdem frustriert ist.

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erwartet ein kniffliges Rennen in Montreal
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erwartet ein kniffliges Rennen in Montreal
Foto: Moy / XPB Images
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erwartet ein kniffliges Rennen in Montreal
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Sprint-Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve hatte sich das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc die dritte Startreihe gesichert, wobei der siebenfache Weltmeister schneller als sein Teamkollege aus Monaco war. Auch im GP-Qualifying war der 105-fache GP-Sieger flotter unterwegs, und zwischenzeitlich durften sich der GP-Star, sein Team und alle Tifosi auch Hoffnungen auf einen Startplatz in der ersten Reihe für den fünften GP des Jahres machen.

Werbung

Werbung

Doch am Ende musste sich Hamilton erneut mit dem fünften Platz begnügen. Sein Stallgefährte Leclerc, der deutlich mehr Probleme hatte, eine saubere Runde hinzubekommen, schaffte es gar nur auf den achten Platz. Er blieb eine Zehntel langsamer als der Rekord-GP-Sieger aus den eigenen Reihen. Dennoch sprach Fred Vasseur nach der Zeitenjagd von einer positiven Überraschung.

Wir hatten diesmal die Chance, viel besser abzuschneiden.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wir wussten schon vor dem Start des Wochenendes, dass es mit dem Upgrade von Mercedes und McLaren schwierig werden würde, mitzuhalten, und ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass wir etwas weiter weg sein würden. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Tempo, das wir seit dem Start des Wochenendes an den Tag legen konnten, das war eine positive Überraschung. Und Lewis belegte bis zum letzten Versuch den zweiten Platz. Das ist wahrscheinlich etwas mehr, als wir erwartet hatten», gestand der Teamchef der Roten.

Werbung

Werbung

Fred Vasseur erwartet schwierigen GP in Kanada

Allerdings war das Endergebnis dann enttäuschend. Vasseur räumt ein: «Es ist frustrierend, dass wir es nicht geschafft haben, beim letzten Versuch im Q3 alles richtig hinzubekommen. Wir hatten diesmal die Chance, viel besser abzuschneiden.»

Auf die Probleme von Charles Leclerc angesprochen verriet der Franzose: «Charles hatte gestern mit den Bremsen etwas mehr Mühe als Lewis. Das Aufwärmen war heute sehr schwierig, die Bedingungen sind sehr knifflig, weil es deutlich kühler als im vergangenen Jahr ist, und wir haben auch härtere Reifen dabei. Jeder hat sich auf die Vorbereitung der Reifen konzentriert. Man sah es auch bei Polesetter George Russell, er hat am Ende eine gute Runde hinbekommen, aber zuvor tat er sich schwer. Und im Rennen wird es wohl noch schwieriger werden, weil es noch kühler werden soll.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. Sprint

  6. Startaufstellung

  7. Sprint Qualifying

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

04

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

06

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

07

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM