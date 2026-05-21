Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schäumt: «Das ist einfach ungerecht!»

Ferrari hat sich in einer ganz besonderen Art und Weise auf das neue GP-Reglement 2026 vorbereitet. Dann aber, so moniert Teamchef Fred Vasseur, wurden die Rahmenbedingungen geändert.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton und Fred Vasseur (Ferrari)
Lewis Hamilton und Fred Vasseur (Ferrari)
Foto: XPB
Lewis Hamilton und Fred Vasseur (Ferrari)
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Eine Konstante der Formel-1-WM 2026: die Raketenstarts von Ferrari. Schon bei den Wintertests in Bahrain war zu sehen – die Rennwagen von Charles Leclerc und Lewis Hamilton fahren am besten los. An den GP-Wochenenden zeigte sich dann: Selbst aus Reihe 3 kann Ferrari in der ersten Kurve die Führung übernehmen.

Werbung

Werbung

Der Grund für die spektakulär guten Starts ist ein kleinerer Turbolader im Ferrari. Der kommt schneller auf Volllast als grössere Lader und schliesst das gefürchtete Turbo-Loch – also die Verzögerung zwischen Gasgeben und Schub.

Aber gemäss Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat sich dann etwas geändert, wie er im Interview mit unseren Kollegen von The Race moniert.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Franzose erklärt: «Wir haben uns während der Konzeptphase die Frage gestellt – wollen wir auf mehr Leistung setzen, was pro Runde vielleicht ein, zwei Zehntel bringt, oder wollen wir in der Lage sein, beim Start vier oder fünf Ränge zu gewinnen? Die Ingenieure haben nicht lange nachgedacht: Natürlich ist es ein Vorteil, beim Start vorzurücken.»

Werbung

Werbung

Wie üblich in der Formel 1: Der klare Vorteil eines Teams weckte Argwohn und Eifersucht der Konkurrenz. Einige Rennställe wurden beim Autosport-Weltverband FIA vorstellig, um zu klären, ob da bei den tollen Starts von Ferrari alles mit rechten Dingen zugehe. Die Ferrari-Rivalen monierten grosse Unterschiede beim Start und schützten vor, das kompromittiere die Sicherheit.

Vasseur findet: «Wir hatten alles mit der FIA abgesprochen, und auch bei den Sitzungen der Motorhersteller war das mehrfach ein Thema. Wir erhielten immer die gleiche Antwort – das Reglement ist das Reglement, und wie die Teams das im Rahmen der Möglichkeiten auslegen, das ist ihre Sache. Aber dann hat die Hälfte der Teams zu jammern begonnen, dass die Starts brandgefährlich seien.»

Ergebnis: Vor dem Australien-GP wurde das Startprozedere um fünf Sekunden verlängert, damit erhielten die Motorenhersteller mit grossem Turbo die Möglichkeit, den Lader auf Schwung zu bringen.

Vasseur weiter: «Natürlich war das für uns ein Nachteil. Aber wir konnten nichts dagegen tun. Wenn vor dem Hintergrund der Sicherheit gehandelt wird, dann kann die FIA von heute auf morgen Änderungen vornehmen.»

Werbung

Werbung

Vasseur spottet: «Wenn das alles wirklich so gefährlich gewesen wäre, wie Einige sagten, dann hätten sie ja aus der Boxengasse losfahren können.»

Seit Wochen arbeiten die Gegner emsig daran, das Startvermögen zu optimieren. Vasseur ist wütend: «Letztlich ist es so, dass wir uns zu einem ganz bestimmten Weg entschlossen haben. Wir haben unsere Antriebseinheit bewusst für gute Starts ausgelegt. Und dann sind die Regeln im letzten Moment geändert worden. Das ist einfach ungerecht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

100

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

80

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

59

4

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

51

5

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

51

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

43

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

26

8

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

9

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

16

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien