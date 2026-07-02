Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: Warnung vor Heimrennen von Lewis Hamilton

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, wie gross die Begeisterung der britischen Fans für ihren Lokalmatador Lewis Hamilton ist. Der Franzose betont vor dem Rennen in Silverstone deshalb: «Dies ist ein besonderes Rennen für Lewis, und wir wissen, dass er von den britischen Fans enorm unterstützt werden wird. In Silverstone herrscht immer eine fantastische Atmosphäre, und wir freuen uns darauf, wieder auf die Strecke zu gehen.»

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Das liegt auch daran, dass das jüngste Kräftemessen für die Scuderia aus Maranello nicht nach Wunsch lief. Obwohl Charles Leclerc und Hamilton den achten GP des Jahres von den Startplätzen 2 und 3 hatte in Angriff nehmen dürfen, landete keiner der beiden Teamkollegen auf dem Podest. Der siebenfache Weltmeister wurde Fünfter, sein Stallgefährte aus Monaco musste sich gar mit dem achten Platz begnügen. So kam es, dass der älteste GP-Rennstall der Welt mit 14 Punkten von allen Top-Teams am wenigsten WM-Zähler mit nach Hause nehmen konnte.

Eine neue Herausforderung für Ferrari

Für Vasseur steht fest: Auch in Grossbritannien wird seine Mannschaft kein leichtes Spiel haben. Er weiss: «Silverstone ist eine der legendärsten Rennstrecken im Kalender und stellt im Vergleich zu Österreich eine ganz andere Herausforderung dar.»

Und der 58-Jährige betont: «Wir nehmen dieses Wochenende nach einer sorgfältigen Analyse des Rennens in Spielberg in Angriff, mit der wir eine Reihe von Bereichen identifiziert haben, in denen wir uns verbessern können.»

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«Aufgrund des Sprint-Formats haben wir nur ein freies Training, bevor es direkt in die Zeitenjagd für die Sprint-Startaufstellung geht Wie bei einem Sprint üblich, wird es daher umso wichtiger sein, einen guten Start hinzulegen», fährt der Teamchef fort, und warnt: «Wir wissen, dass das Niveau erneut extrem hoch sein wird und dass jedes Detail den Unterschied machen wird.»