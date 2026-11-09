Ferrari-Teamchef Vasseur nach Hamilton-Blamage: «Das hat eben Konsequenzen»

Max Verstappen fuhr beim Grossen Preis von São Paulo von Startplatz 21 zum zweiten Rang hinter Lando Norris. Viele Formel-1-Fans erwarteten von den beiden Ferrari-Piloten eine ähnlich stürmische Aufholjagd. Aber unterm Strich kam für den Monegassen nur Rang 8 heraus, für Superstar Hamilton P9. Was ist passiert?

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Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stellte sich nach dem unterhaltsamen WM-Lauf von Brasilien vor die Medien. Hatte der Franzose nach der Quali nicht noch gesagt, Ferrari sei konkurrenzfähig, egal ob auf nasser oder trockener Bahn?

Und tatsächlich tauchte Lewis Hamilton nach einer Runde auf Platz 9 auf! Aber dann ging irgendwie nichts mehr.

Vasseur sagt: «Wahrscheinlich war es eine Frage des Reifendrucks. Es gibt wie bei jeder Entscheidung eine positive und eine negative Seite. Es lief beim Start sehr gut, aber während des ersten Rennteils danach etwas weniger. Du kannst nicht so eine erste Runde fahren und dann keine Konsequenzen dafür tragen. Wir hatten während des Rennens einige Probleme mit den Reifen, weshalb uns etwas gefehlt hat und es nicht genau so gelaufen ist, wie wir es wollten.»

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«Unser Speed war das ganze Rennen über zu inkonstant. Ich muss sagen – wenn uns das Tempo fehlte, so war das eher eine Frage von Fehlern, weil das Auto sehr schwer zu fahren war, und daher fehlte es unterm Strich an Konkurrenzfähigkeit.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

«Es stimmt zwar, dass Charles am Ende seines Rennteils mit den alten Softreifen sehr schnell war, und jetzt wissen wir auch warum. Aber es ist wirklich schade, am Schluss dann ein solches Ergebnis hinnehmen zu müssen, denn das Potenzial für mehr war wahrscheinlich da. Es war schwierig für unsere Fahrer, konstanten Speed aus dem Wagen zu holen.»

Wie geht das in Las Vegas weiter? Fred Vasseur glaubt: «Las Vegas wird ein extremes Rennen in Bezug aufs Klima, denn wie gewohnt wird es dort in der Nacht nur fünf Grad Celsius geben, und das bedeutet, dass wir uns in einer gegenteiligen Situation befinden werden, als wir sie die ganze Saison über erlebt haben. Normalerweise versucht man, die Reifen ein wenig abzukühlen, während wir sie in diesem Fall nachhaltig aufheizen müssen. Wir werden komplett anders vorgehen müssen als üblich.»