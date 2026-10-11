Ferrari-Teamchef Vasseur nach Hamilton-Fehler: «Müssen mit ihm sprechen»

Ferrari hat in Singapur endlich mal gemacht, was zuvor einige Male verpasst worden war: Die Chancen zu verteilen. Charles Leclerc (Startplatz 2) ging auf weichen Pirelli ins Rennen, Lewis Hamilton (Startplatz 3) auf mittelharten.

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Im Verlauf des eher faden Rennens wurde eine virtuelle Safety Car-Phase von Ferrari dazu genutzt, Leclerc nochmals reinzuholen. Der Monegasse konnte Leader Verstappen zum Schluss näher rücken, aber für den Sieg hat es nicht gereicht.

Lewis Hamilton hingegen kam nicht an die Box, gegen Ende des Rennens hatte der siebenfache Weltmeister gegen die aufrückenden Kimi Antonelli, Lando Norris und Oscar Piastri keine Chance, daher der Brite enttäuschter Sechster.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ordnet das alles wie folgt ein: «Die Entscheidung, auf der Strecke zu bleiben, lag bei Lewis. Wir haben beide Autos unter VSC an die Box gerufen. Aber Lewis hat die Einfahrt verpasst, und das ist jammerschade, denn er wäre Dritter geworden.»

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«Ich bin nicht wütend. Insgesamt war es ein gutes Wochenende. Gestern haben wir im Sprint den zweiten und dritten Platz belegt und heute den zweiten und sechsten Platz in einem langen Rennen.»

«Doch heute gab es die Möglichkeit, Zweiter und Dritter zu werden, und es ist schade, WM-Punkte auf diese Weise zu verlieren. Wir müssen mit Hamilton darüber sprechen, um zu versuchen, solche Situationen in Zukunft zu vermeiden.»

«Insgesamt haben die beiden Fahrer eine hervorragende Arbeit geleistet. Als wir sie baten, die Positionen auf der Strecke zu tauschen, taten sie es, sie hatten eine klare und auch faire Haltung zueinander. Sie haben wirklich grossartige Arbeit geleistet, abgesehen von Hamiltons Boxenstopp – denn unterm Strich haben wir an diesem Wochenende zehn Punkte verloren.»