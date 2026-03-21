Ferrari-Teamchef Vasseur über Lewis Hamilton: «Dann ist es immer einfacher»

Lewis Hamilton hatte den Berichterstattern und Fans mit seinen niedergeschlagenen Auftritten nach enttäuschenden GP-Einsätzen im vergangenen Jahr viele Sorgenfalten bereitet. Die Selbstkritik des früheren Dauersiegers liess einige sogar glauben, dass der siebenfache Weltmeister die Lust an der Rennfahrerei verloren habe und deshalb bald zurücktreten werde.

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Doch die Befürchtungen bewahrheiteten sich – zum Glück – nicht. Im Gegenteil: Der Rekord-GP-Sieger kam gestärkt und mit frischem Mut aus der kurzen Winterpause zurück – und er beweist in der neuen Formel-1-Fahrzeuggeneration, dass noch mit ihm zu rechnen ist. Am Rennsonntag in Shanghai schaffte er es zum ersten Mal seit seinem Wechsel zu Ferrari aufs GP-Podest.

Und nach dem 203. Podestplatz seiner Karriere gestand der 105-fache GP-Sieger: Er hatte früher mit diesem Meilenstein gerechnet. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt hingegen: «Ganz ehrlich, ich denke, wenn man das zweite Jahr in Angriff nimmt, dann ist es immer einfacher. Denn du bist schon von Anfang an Teil des Projekts. Lewis war seit Mitte 2025 im Simulator, als wir die Arbeit am Auto für dieses Jahr aufgenommen haben.»

«Ich denke, er spürt auch, dass er jetzt etwas mehr involviert ist als noch vor einem Jahr. Denn als er im Januar an Bord kam, war das Auto für 2025 natürlich schon da. Hinzu kommt, dass er nun alle etwas besser kennt. Das Verhältnis zum Team wird immer besser und es ist einfacher für ihn, mit allen zu arbeiten. Wir müssen nun Schritt für Schritt nach vorne kommen, denn so können wir die Lücke schliessen», fügte der Franzose an.

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