Ferrari und Lewis Hamilton: Schnellster im Wintertest, schockierende Bilanz

Wir haben einen Formel-1-Wintertest hinter uns, auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya war Lewis Hamilton im Ferrari schnellster Mann. In Sachen Saisonauftakt und WM-Titel sagt das jedoch wenig aus.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen: Beim Wintertest gut, danach weniger
Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen: Beim Wintertest gut, danach weniger
Foto: XPB
Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen: Beim Wintertest gut, danach weniger
© XPB

Im Artikel erwähnt

Das freut die treuen Tifosi: Ferrari-Star Lewis Hamilton hat beim ersten Formel-1-Wintertest in Spanien die schnellste Runde gedreht. Aber was ist das wert?

Tatsache allerdings ist: Die Testbedingungen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, die Bedingungen beim kommenden Wintertest in Bahrain sowie die Quali-Verhältnisse von Australien bieten eine magere Schnittmenge. Allein die unterschiedlichen Luft- und Asphalttemperaturen werden die Reihenfolge verändern.

Viele verzerrende Faktoren

Weiterer Punkt: Die 20 Rennwagen waren in Spanien nie zum gleichen Zeitpunkt unter identischen Bedingungen auf der Bahn (nur zehn Teams, Williams fehlte). Seine persönliche Bestzeit am Morgen zu fahren, wenn die Luft kühler ist, oder am Nachmittag, das ist etwas ganz Anderes. Von unterschiedlichen Reifenmischungen ganz zu schweigen.

Mehr noch – die Teams stehen am Anfang der Entwicklung dieser neuen Rennwagen, da ist die Lernkurve steil, da sind die Fortschritte markant.

Nächste Fragezeichen: Zeigen die Rennställe dann beim Test in Bahrain wirklich alles, was sie können? Wer ist in Sachen Gewicht am besten aufgestellt? Werden die Autos bei der Quali-Simulation wirklich fast ohne Kraftstoff auf der Bahn sein? Wer will die Konkurrenz in falsche Sicherheit wiegen?

Entwicklung ist entscheidend

Ebenfalls zu bedenken: Die meisten Teams werden Evo-Teile nach Melbourne bringen, auch das verwässert das Bild, abhängig davon, wie gut sich die jüngsten Verbesserungen bewähren.

Mein krassestes Beispiel für das Zerrbild Testfahrten – als Jean Alesi im Jahre 2001 im Prost-Rennwagen in Estoril (Portugal) zwei Tagesbestzeiten zeigte und die Konkurrenz um eine satte Sekunde in Grund und Boden fuhr. Prost holte anschliessend im Laufe der Saison nur vier kümmerliche Punkte!

Erschreckende Bilanz

Also habe ich mal kurz nachgeschlagen, was die Turbohybrid-Ära seit Anfang 2014 angeht. Ich wollte wissen: Wer war der schnellste Mann beim Wintertest? Wer hat den ersten Saisonlauf gewonnen? Und wer wurde Weltmeister?

Schockierende Antwort: In zwölf Jahren Turbohybrid-Formel 1 war kein einziger Fahrer Schnellster bei den Wintertests, Sieger im ersten Grand Prix und dann auch Champion. Keiner.

Schnellster beim Wintertest und Sieger im ersten Rennen, das schafften in zwölf Jahren nur zwei Piloten: Valtteri Bottas 2020 und Sebastian Vettel 2018. Weltmeister wurde keiner von ihnen.

Schnellster beim Wintertest und später Weltmeister, das schaffte nur Max Verstappen, 2020 und 2021.

Fazit: Wir werden erst im ersten Saisonteil 2026 spüren, wo die Reise hingeht in Sachen Kräfteverhältnis. Aber auch dann sollten wir vorsichtig bleiben – mit den neuen Rennwagen werden wir bei allen Rennställen eine stramme Entwicklung erleben, und die kann alles durcheinander würfeln.

Schnellster im Wintertest, Sieger 1. Rennen, Weltmeister

  • 2025

  • Schnellster im Testwinter: Carlos Sainz (Williams)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Lando Norris (McLaren)

  • Weltmeister: Lando Norris (McLaren)

  • 2024

  • Schnellster im Testwinter: Carlos Sainz (Ferrari)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • Weltmeister: Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • 2023

  • Schnellster im Testwinter: Sergio Pérez (Red Bull Racing)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • Weltmeister: Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • 2022

  • Schnellster im Testwinter: Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Charles Leclerc (Ferrari)

  • Weltmeister: Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • 2021

  • Schnellster im Testwinter: Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Lewis Hamilton (Mercedes)

  • Weltmeister: Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • 2020

  • Schnellster im Testwinter: Valtteri Bottas (Mercedes)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Valtteri Bottas (Mercedes)

  • Weltmeister: Lewis Hamilton (Mercedes)

  • 2019

  • Schnellster im Testwinter: Sebastian Vettel (Ferrari)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Valtteri Bottas (Mercedes)

  • Weltmeister: Lewis Hamilton (Mercedes)

  • 2018

  • Schnellster im Testwinter: Sebastian Vettel (Ferrari)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Sebastian Vettel (Ferrari)

  • Weltmeister: Lewis Hamilton (Mercedes)

  • 2017

  • Schnellster im Testwinter: Kimi Räikkönen (Ferrari)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Sebastian Vettel (Ferrari)

  • Weltmeister: Lewis Hamilton (Mercedes)

  • 2016

  • Schnellster im Testwinter: Kimi Räikkönen (Ferrari)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Nico Rosberg (Mercedes)

  • Weltmeister: Nico Rosberg (Mercedes)

  • 2015

  • Schnellster im Testwinter: Nico Rosberg (Mercedes)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Lewis Hamilton (Mercedes)

  • Weltmeister: Lewis Hamilton (Mercedes)

  • 2014

  • Schnellster im Testwinter: Felipe Massa (Williams)

  • Sieger des ersten WM-Laufs: Nico Rosberg (Mercedes)

  • Weltmeister: Lewis Hamilton (Mercedes)

