Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: Klares Ziel für den Formel-1-GP in Austin

Nach den jüngsten beiden Formel-1-Rennwochenenden in Sepang und Singapur musste sich das Ferrari-Team viele kritische Fragen anhören. Grund dafür bot die Strategie der Roten, die in beiden Rennen für hochgezogene Augenbrauen sorgte. Teamchef Fred Vasseur reagierte in Singapur genervt, gestand aber mit Blick auf den verpassten Boxenstopp von Lewis Hamilton im Nachtrennen auf dem Marina Bay Street Circuit auch: «Wenn man das Ergebnis sieht, war es keine gute Entscheidung.»

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Dennoch hat der älteste GP-Rennstall der Welt mit einer Ausbeute von 66 WM-Punkten in den letzten beiden WM-Runden eine gute Performance hingelegt. Nur Red Bull Racing schaffte es dank der beiden Siege von Max Verstappen, noch mehr WM-Zähler zu sammeln. Die Mannschaft aus Milton Keynes sicherte sich im gleichen Zeitraum 69 Punkte.

Kein einfaches Spiel für die Formel-1-WM-Teilnehmer

Nun steht der nächste Grand Prix vor der Tür und der Circuit of the Americas stellt die Formel-1-Piloten und ihre Ingenieure vor eine besondere Herausforderung, wie Vasseur weiss: «Nachdem wir in Asien zwei ermutigende Rennwochenenden erlebt haben, an denen wir gute Punkte geholt haben, wechseln wir nun auf die amerikanische Seite und starten mit dem Rennen in Austin. Der Circuit of the Americas ist eine der kniffligsten Strecken im WM-Kalender, weil er viele verschiedene Kurventypen umfasst.»

Dennoch ist die Hoffnung gross, ein gutes Ergebnis einzufahren. Der Franzose erklärt: «Wir haben hart daran gearbeitet, den Fortschritt der letzten Rennen zu erzielen, und an diesem Wochenende wollen wir in allen Bereichen des Teams eine weitere gute Performance zeigen. Wir freuen uns darauf, vor unseren enthusiastischen Fans aus Amerika auszurücken und das Beste aus dem SF-26 herauszuholen.»

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