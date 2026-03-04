Ferrari: Verstappen im Blick, Leclerc verdient Titel, das Museum der Fehler

Piero Ferrari hat es sich nicht nehmen lassen, die Wintertests seiner Scuderia in Bahrain zu verfolgen. Der inzwischen 80-jährige Sohn des legendären Enzo Ferrari hat sich vor kurzem mit unserem Kollegen Fulvio Soms vom Corriere dello Sport zusammengesetzt.

Werbung

Werbung

Soms erinnert sich daran, dass Piero Ferrari im Dezember von einem «Museum der Fehler» bei Ferrari gesprochen hatte. Und das gibt es wirklich, denn sein italienischer Landsmann bestätigt: «An meinem ersten Arbeitstag in Maranello, im Besprechungszimmer im ersten Stock, direkt über seinem Büro, öffnete mein Vater einen Schrank voller kaputter mechanischer Teile und sagte zu mir: ‚Sieh mal, Piero, das sind alles Rennen, die wir verloren haben. Wir bewahren diese Teile auf, um uns an diese Niederlagen zu erinnern. Überprüfe, ob alles im Register steht, und falls nicht, aktualisiere es bitte.‘ Ich war zwanzig Jahre alt, es war 1965, und dieser Schrank, das Museum der Fehler – leider weiss ich nicht, was aus ihm geworden ist.»

2025 kamen virtuell zum Museum einige Erinnerungsstücke hinzu. Piero meint: «Wir hatten einen Wagen, der mit strukturellen Problemen auf die Welt kam, wirklich schwer zu kurieren. Die Saison zog sich unbefriedigend hin, und die Weiterentwicklung wurde früh eingestellt. Das war eine kluge Entscheidung, denn es galt, ein komplett neues Auto für 2026 zu entwickeln.»

«Unser Ziel ist das gleich wie zuvor – mit den vorhandenen Mitteln das Maximum herauszuholen, und bei uns mangelt es daran nicht. Das Team hat grossartige Arbeit geleistet, der SF-26 wurde termingerecht aufgebaut, und ich bin zuversichtlich, was die Qualität betrifft, denn ich erkenne sie auf allen Ebenen.»

Werbung

Werbung

«Die Tests in Bahrain verliefen sehr positiv: Jeder wusste genau, was zu tun war und wie es zu erledigen ist. Ich habe eine sehr gut koordinierte Arbeit gesehen.»

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen

Piero Ferrari: «Leclerc hätte den WM-Titel verdient»

Ferrari ist seit 2007 ohne Fahrer-WM-Titel, seit 2008 ohne Konstrukteurs-WM. Piero Ferrari: «Wir arbeiten weiter mit aller Kraft daran, das zu ändern, aber bei den neuen Regeln wage ich keine Prognose.»

Piero Ferrari lobt den Monegassen Charles Leclerc: «Ein extrem schneller Fahrer, das haben auch die Vergleiche mit seinen Teamkollegen gezeigt. Er holt aus jedem Auto zu jeder Zeit alles heraus. Für mich ist er eine sichere Bank. Es fehlt nur noch die Genugtuung, ihn als Weltmeister zu sehen, denn er hat es verdient – auch wegen seiner grossen Verbundenheit mit Ferrari.»

Seltsamerweise spricht Piero Ferrari nicht über die sportlichen Aussichten von Superstar Lewis Hamilton. Er wird im Interview darauf auch nicht angesprochen. Er sagt nur: «Ich glaube, dass Ferrari emotional auch bei grossen Champions etwas Besonderes bewegt. Lewis ist zutiefst anders als Charles, aber ich tue mich schwer damit zu sagen, ob er vom Mythos des Cavallino überwältigt wurde.»

Werbung

Werbung

Zur neuen Rennwagen-Generation meint Piero Ferrari: «Bei den Tests hat man gesehen, dass man diese neuen Wagen erst verstehen muss, man muss die Energie managen können, aber sie reagieren vorhersehbarer als die Bodeneffekt-Autos zuvor. Mein Vater hätte gesagt: 'Sie sind ehrlicher.' Ich persönlich bin überzeugt, dass die Show darunter nicht leiden wird, im Gegenteil.»

Piero Ferrari: «Ich verfolge Max Verstappen aufmerksam»

«Es liegt an den Fahrern, zu beherrschen, wie sie die elektrische Leistung managen und optimal nutzen können. Zugegeben, der technische Wandel ist tiefgreifend, aber ich bin überzeugt, dass diese Neuerung innerhalb weniger Rennen zur Normalität wird und wir immer seltener darüber sprechen – bis wir sie schliesslich ignorieren. Die Fahrer werden lernen, wie sie auf den verschiedenen Strecken die Leistung herausholen können, und wir alle werden uns wieder auf ihre Fähigkeiten konzentrieren.»