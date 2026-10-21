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Ferrari von Hamilton/Leclerc im USA-GP Austin: Vom Konzept zum Grand Prix

Ferrari hat sich für den Grossen Preis der USA etwas ganze Besonderes einfallen lassen – eine Sonderlackierung, welche ein Knicks ist vor der Konzeptphase eines Formel-1-Rennwagens.

Formel 1

So tritt Ferrari zum USA-GP in Austin an
So tritt Ferrari zum USA-GP in Austin an
Foto: Ferrari
So tritt Ferrari zum USA-GP in Austin an
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

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Am 21. Oktober enthüllt Ferrari: Für den Grossen Preis der Vereinigten Staaten in Austin/Texas wird die Scuderia Ferrari HP mit einer speziellen Lackierung auf den beiden SF-26 von Charles Leclerc und Lewis Hamilton antreten, die den kreativen und ingenieurtechnischen Prozess feiert, der eine Idee in ein Formel-1-Auto verwandelt.

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Dieses Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Titelsponsor HP entwickelt, wobei Ferraris Designvision mit fortschrittlichen Druck- und Materialtechnologien kombiniert wurde.

Das Konzept lässt sich von dem Glauben inspirieren, dass jeder Ferrari mit einer Linie auf Papier beginnt. Die Lackierung umfasst Skizzen, technische Zeichnungen und von Blaupausen inspirierte Grafiken, die normalerweise unter der fertigen Karosserie verborgen sind, und bietet eine visuelle Hommage an die Designer, Ingenieure und Techniker, deren Arbeit hinter jeder Leistungssteigerung steht.

Im Artikel erwähnt

Das Austin-Design stellt den Entwicklungsprozess selbst in den Mittelpunkt und feiert die Arbeit, die lange bevor ein Auto die Rennstrecke erreicht, stattfindet. Designelemente, die normalerweise auf Notizblättern, CAD-Modellen und Ingenieurdokumenten beschränkt sind, werden Teil des Erscheinungsbilds des Autos und geben einen Einblick in die Reise vom Konzept bis zum Wettbewerb.

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Die Lackierung feiert die Konzept-Phase im Rennwagenbau
Die Lackierung feiert die Konzept-Phase im Rennwagenbau
Foto: Ferrari
Die Lackierung feiert die Konzept-Phase im Rennwagenbau
© Ferrari

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Das Projekt erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ferrari-Teams in Maranello und den HP-Spezialisten. Mehrere Test- und Verfeinerungsrunden stellten sicher, dass die detaillierten Grafiken genau auf den komplexen Oberflächen eines Formel-1-Autos reproduziert werden konnten, während die anspruchsvollen Anforderungen eines Rennwochenendes erfüllt wurden.

Technische Zeichnungen auf dem Ferrari
Technische Zeichnungen auf dem Ferrari
Foto: Ferrari
Technische Zeichnungen auf dem Ferrari
© Ferrari

HP Latex-Technologie wurde verwendet, um die komplexen, von Blaupausen inspirierten Grafiken auf den Rennwagen zu reproduzieren, und setzt damit die Innovationsarbeit fort, die Scuderia Ferrari und HP gemeinsam durch frühere spezielle Lackierungen verfolgt haben.

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Die Sonderlackierung von oben
Die Sonderlackierung von oben
Foto: Ferrari
Die Sonderlackierung von oben
© Ferrari

Die Austin-Lackierung ist eine Feier nicht nur der Leistung, sondern auch der Kreativität, Expertise und des unermüdlichen Strebens nach Innovation, die Scuderia Ferrari und HP vereinen. Indem es die verborgenen Entwicklungsphasen sichtbar macht, veranschaulicht es, wie Kreativität, Ingenieurwesen und Innovation zusammenkommen, um Ideen in Leistung umzusetzen.

Enthüllt bei einem der grössten und leidenschaftlichsten Events der Formel 1, vereint die spezielle Lackierung Ferraris Tradition der Innovation mit HPs Führungsrolle in der Technologie auf der Bühne der Vereinigten Staaten.

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