Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari von Leclerc/Hamilton: Zusatzflügel am Heck, Gegner baff und wehrlos

Zur zweiten Bahrain-Testwoche tauchen die Top-Teams mit zahlreichen Verbesserungen auf. Das Heck des Ferrari erzeugt viele neugierige Blicke: Was soll der Zusatzflügel über dem Getriebe?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: XPB
Charles Leclerc im Ferrari
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die hellsten Köpfe der elf Formel-1-Rennställe versuchen beim neuen Reglement fieberhaft, Lücken zu finden, um sich einen technischen Vorteil zu verschaffen. Die Entwicklungs-Maschine ist angeworfen, und vom ersten zum zweiten Bahrain-Test waren schon zahlreiche Verbesserungen zu erkennen.

Werbung

Werbung

Mercedes zog die Blick der Gegner auf sich mit neuen, noch schlankeren Seitenkästen, Red Bull Racing mit einem neuen Frontflügel. Und wer dem Ferrari SF-26 hinterher guckte, der kam auf den Gedanken: Nanu, was ist das für ein Flügelchen über dem Getriebe? Das war vor einer Woche noch nicht da.

Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit weniger Öffnungen und ohne Flügelchen
Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit weniger Öffnungen und ohne Flügelchen
Foto: XPB
Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit weniger Öffnungen und ohne Flügelchen
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit zusätzlichen Öffnungen und Flügelchen
Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit zusätzlichen Öffnungen und Flügelchen
Foto: XPB
Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit zusätzlichen Öffnungen und Flügelchen
© XPB

Werbung

Werbung

Bei unserem Vergleich ebenfalls sehr schön zu sehen: Ferrari hat mehr Öffnungen ans Auto gebracht, um heisse Luft aus dem Motorraum zu bringen.

Zurück zum Flügelchen: Die Italiener streben mit diesem aus Metall gefertigte Flügelchen direkt hinter dem Auspuffrohr mehr Abtrieb an, zudem hilft es beim komplexen Luftstrom im unteren Heckflügelbereich.

Zwei Ziele mit dem Zusatzflügel

Die 2026er Motoren verlangen einen sehr eigenwilligen Fahrstil: Zum Laden der Batterie fahren die Piloten viele Kurven absichtlich in niedrigeren Gängen, ergo höheren Drehzahl an. Dadurch entsteht ein konstanterer Auspuff-Fluss.

Das in der Formel 1 fast nichts neu ist: Vor 15 Jahren hatten wir das schon mal, und keiner beherrschte diesen Kniff mit dem Nutzen der Abgase besser als Adrian Newey bei Red Bull Racing.

Werbung

Werbung

Ferrari-Trick kopieren? Gar nicht so einfach

Kopieren gehört in der Königsklasse zum Tagesgeschäft, also läge es nahe zu denken: Gut, dann werden wir diese Lösung bald auch an anderen Autos sehen. Aber so einfach ist das nicht.

Denn in jenem Bereich hat die Formel 1 eine flügelfreie Mini-Zone verfügt (6 cm hinter der Hinterachse). Ferrari nun hat Differential und Getriebe so entworfen, dass das Flügelchen diese 6-cm-Regel nicht verletzt. Anders gesagt: Die meisten Gegner müssten das Getriebe umbauen, um zum gleichen Ergebnis zu gelangen. Und das wird vor dem Hintergrund des Bugetdeckels kaum einer machen. Ferrari hat sich damit einen seltenen Vorteil erarbeitet, der nicht so einfach zu kopieren ist.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

76

1:33,459

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

70

+0,010

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+0,280

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

54

+0,593

05

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

69

+0,699

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

66

+0,801

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+0,840

08

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

55

+1,654

09

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

60

+1,795

10

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,804

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien