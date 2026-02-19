Ferrari von Leclerc/Hamilton: Zusatzflügel am Heck, Gegner baff und wehrlos

Die hellsten Köpfe der elf Formel-1-Rennställe versuchen beim neuen Reglement fieberhaft, Lücken zu finden, um sich einen technischen Vorteil zu verschaffen. Die Entwicklungs-Maschine ist angeworfen, und vom ersten zum zweiten Bahrain-Test waren schon zahlreiche Verbesserungen zu erkennen.

Mercedes zog die Blick der Gegner auf sich mit neuen, noch schlankeren Seitenkästen, Red Bull Racing mit einem neuen Frontflügel. Und wer dem Ferrari SF-26 hinterher guckte, der kam auf den Gedanken: Nanu, was ist das für ein Flügelchen über dem Getriebe? Das war vor einer Woche noch nicht da.

Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit weniger Öffnungen und ohne Flügelchen Foto: XPB Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit weniger Öffnungen und ohne Flügelchen © XPB

Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit zusätzlichen Öffnungen und Flügelchen Foto: XPB Heck des Ferrari bei Bahrain 1: mit zusätzlichen Öffnungen und Flügelchen © XPB

Bei unserem Vergleich ebenfalls sehr schön zu sehen: Ferrari hat mehr Öffnungen ans Auto gebracht, um heisse Luft aus dem Motorraum zu bringen.

Zurück zum Flügelchen: Die Italiener streben mit diesem aus Metall gefertigte Flügelchen direkt hinter dem Auspuffrohr mehr Abtrieb an, zudem hilft es beim komplexen Luftstrom im unteren Heckflügelbereich.

Zwei Ziele mit dem Zusatzflügel

Die 2026er Motoren verlangen einen sehr eigenwilligen Fahrstil: Zum Laden der Batterie fahren die Piloten viele Kurven absichtlich in niedrigeren Gängen, ergo höheren Drehzahl an. Dadurch entsteht ein konstanterer Auspuff-Fluss.

Das in der Formel 1 fast nichts neu ist: Vor 15 Jahren hatten wir das schon mal, und keiner beherrschte diesen Kniff mit dem Nutzen der Abgase besser als Adrian Newey bei Red Bull Racing.

Ferrari-Trick kopieren? Gar nicht so einfach

Kopieren gehört in der Königsklasse zum Tagesgeschäft, also läge es nahe zu denken: Gut, dann werden wir diese Lösung bald auch an anderen Autos sehen. Aber so einfach ist das nicht.