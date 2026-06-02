Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari: Wieso Champion Lewis Hamilton nun auf Simulator-Einsätze pfeift

Es gilt zum Standard-Vorgehen der Formel-1-Fahrer: die Vorbereitung im Rennsimulator. Ferrari-Superstar Lewis Hamilton verzichtet künftig dankend – aus einem guten Grund.

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vom Miami-Frust zur Montreal-Lust: Nach einem schwachen Rennen in Florida, von Startplatz 6 zum Rang 6 im Grand Prix, zeigte Lewis Hamilton in Kanada, wie lichterloh sein Feuer noch brennt. Der englische Ferrari-Superstar hatte seinen Stallgefährten Charles Leclerc jederzeit im Griff und errang Platz 2, nach begeisterndem Duell mit Max Verstappen.

Werbung

Werbung

Hamilton ist an diesem Wochenende auf seiner Lieblingsbahn anders vorgegangen als vor Miami: «Vor dem Rennen in Florida waren wir im Simulator, wir haben eine Abstimmung erarbeitet, aber das hat sich als Holzweg erwiesen. In Montreal bin ich meinen eigenen Weg gegangen, ich habe absichtlich auf die Sim verzichtet, und das funktioniert für mich einfach besser.»

«Ich habe das Gefühl, dass ich in Sachen Abstimmung endlich jenen Bereich getroffen haben, in welchem das Auto genau das tut, was ich von ihm erwarte.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Und das hat Konsequenzen: Hamilton will sich wieder ganz auf sein Bauchgefühl verlassen, «denn im Simulator fühlt sich der Wagen einfach anders an als auf der Rennstrecke».

Werbung

Werbung

«Ich glaube nicht, dass ich den Simulator nochmals für meine Rennvorbereitung benutzen werde. Das ist mir einfach zu riskant, wie Miami gezeigt hat. Meine besten zwei Rennen 2026 habe ich gefahren, nachdem ich auf die Sim verzichtet habe. Und ich kann mich an 2008 bei McLaren erinnern, auf dem Weg zu meinem ersten WM-Titel, da habe ich den Simulator kaum von nahem gesehen.»

«Ohne jeden Zweifel ist der Rennsimulator ein starkes Werkzeug. Aber ich bin halt altmodisch und stehe ohne Sim besser da.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

131

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

88

3

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

75

4

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

72

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

58

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

48

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

43

8

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

20

9

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

18

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

16

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM