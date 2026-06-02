Ferrari: Wieso Champion Lewis Hamilton nun auf Simulator-Einsätze pfeift

Vom Miami-Frust zur Montreal-Lust: Nach einem schwachen Rennen in Florida, von Startplatz 6 zum Rang 6 im Grand Prix, zeigte Lewis Hamilton in Kanada, wie lichterloh sein Feuer noch brennt. Der englische Ferrari-Superstar hatte seinen Stallgefährten Charles Leclerc jederzeit im Griff und errang Platz 2, nach begeisterndem Duell mit Max Verstappen.

Werbung

Werbung

Hamilton ist an diesem Wochenende auf seiner Lieblingsbahn anders vorgegangen als vor Miami: «Vor dem Rennen in Florida waren wir im Simulator, wir haben eine Abstimmung erarbeitet, aber das hat sich als Holzweg erwiesen. In Montreal bin ich meinen eigenen Weg gegangen, ich habe absichtlich auf die Sim verzichtet, und das funktioniert für mich einfach besser.»

«Ich habe das Gefühl, dass ich in Sachen Abstimmung endlich jenen Bereich getroffen haben, in welchem das Auto genau das tut, was ich von ihm erwarte.»

Und das hat Konsequenzen: Hamilton will sich wieder ganz auf sein Bauchgefühl verlassen, «denn im Simulator fühlt sich der Wagen einfach anders an als auf der Rennstrecke».

Werbung

Werbung

«Ich glaube nicht, dass ich den Simulator nochmals für meine Rennvorbereitung benutzen werde. Das ist mir einfach zu riskant, wie Miami gezeigt hat. Meine besten zwei Rennen 2026 habe ich gefahren, nachdem ich auf die Sim verzichtet habe. Und ich kann mich an 2008 bei McLaren erinnern, auf dem Weg zu meinem ersten WM-Titel, da habe ich den Simulator kaum von nahem gesehen.»

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Weiterlesen

«Ohne jeden Zweifel ist der Rennsimulator ein starkes Werkzeug. Aber ich bin halt altmodisch und stehe ohne Sim besser da.»