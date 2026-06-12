FIA-Blamage: Pierre Gasly und Alpine erhalten Rang 3 in Monaco zurück!

Der Autosport-Weltverband FIA hat sich erfolgreich gewehrt gegen zwei Zeitstrafen für Pierre Gasly. Der Franzose hatte die Ziellinie des Monaco-GP als Dritter hinter Kimi Antonelli und Lewis Hamilton gekreuzt, doch wegen zwei Mal fünf Sekunden Strafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse wurde er auf Rang 7 zurückgestuft. Damit eroberte Isack Hadjar seinen ersten Podestplatz für Red Bull Racing.

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Doch fünf Tage nach dem Monaco-GP müssen die Regelhüter Fehler eingestehen: Die Strafe für Gasly war nicht gerechtfertigt. Alpine hatte vom so genannten Recht auf Neubetrachtung Gebrauch gemacht, wenn ein Rennstall gegen eine FIA-Strafe vorgehen kann, sofern triftige Gründe vorgebracht werden.

Die Urteilsbegründung ist überaus umfangreicht, wir ersparen Ihnen diese sieben Seiten. Der entscheidende Punkt ist: Alpine konnte nachweisen, dass Gasly nie schneller als die erlaubten 60 Sachen war, tatsächlich kam die Fehlmessung zustande, weil die FIA die Boxengasse um 77 cm falsch ausgemessen hat.

Weitere Strafen werden nicht gestrichen – denn Oscar Piastri und George Russell sassen die schon im Grand Prix ab.

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Alpine teilt mit: «Wir begrüssen die Entscheidung der FIA, unser Right of Review nach der endgültigen Wertung des Grand Prix von Monaco am vergangenen Wochenende für zulässig zu erklären.»

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Live Barcelona: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 14.06.2026 - 16:45

«Infolgedessen haben die Rennkommissare die beiden gegen das Auto Nr. 10 verhängten Fünf-Sekunden-Strafen aufgehoben, wodurch der dritte Platz des Teams wiederhergestellt wird.»

«Wir möchten FIA und Formula One Management für ihre Transparenz und Zusammenarbeit während des gesamten Einspruchsverfahrens sowie für diese Entscheidung danken.»