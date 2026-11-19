Seit Jahren erzeugt das heisse Köpfe: Ständig rotierende Besetzung beim Rennkommissaren-Quartett, das erzeugte teils verblüffend unterschiedliche Urteile, wenn es darum ging, den Fahrer und den Teams auf die Finger zu gucken.

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Zahlreiche GP-Stars und -Teamchefs haben daher immer wieder gefordert: Um bei der Einschätzung kontroverser Situationen mehr Konstanz zu erhalten, sollten stets die gleichen Rennkommissare an der Arbeit sein. Und genau das führt der Autosport-Weltverband FIA nun ein.

Am 19. November teilt die FIA mit: «Wir wollen durch die Ernennung von Vollzeit-FIA-Rennkommissaren zur FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft noch grössere Konsistenz und Hingabe bei der Rennleitung auf höchstem Niveau erreichen.»

«Eine schrittweise Einführung wird dazu führen, dass die Föderation während der Saison 2027 eine kleine Anzahl von Vollzeit-Rennkommissaren rekrutiert, mit dem Ziel, diese Gruppe für die Saison 2028 der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft und darüber hinaus zu erweitern. Die bestehenden FIA-Stewards werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen und ihre Erfahrung in einem gemischten Team aus Vollzeit- und Teilzeit-Stewards für die absehbare Zukunft einbringen. Die neue Struktur wird auch weiterhin von dem Fachwissen der Fahrer-Stewards bei jeder Veranstaltung profitieren, indem sie die unschätzbare Expertise anerkennt, die sie mitbringen.»

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«Die FIA wird nun eine Rekrutierungskampagne starten, um erfahrene Internationale Stewards zu gewinnen, die die erste Generation von Vollzeit-FIA-Stewards bilden und das bestehende Pool qualifizierter Offizielle ergänzen.»

«Die Einführung von engagierten Vollzeit-Renndiensten in die Spitzenmeisterschaft der FIA wird Kontinuität und Fachwissen innerhalb der Rennleitungs-Struktur gewährleisten und das Engagement der FIA für Fairness durch die laufende Überprüfung und kontinuierliche Verbesserung der Sportvorschriften und Rennleitungsrichtlinien weiter vorantreiben. Es wird auch eine tiefere Umsetzung bewährter Praktiken und eine grössere Konsistenz bei der Entscheidungsfindung ermöglichen.»

«Über die Rennwochenenden hinaus wird es eine erhöhte Kapazität bieten, um aufkommende Trends und Bereiche, die regulatorische Klarstellungen erfordern, zu identifizieren, was zur Entwicklung der Sportvorschriften beiträgt. Vollzeit-Renndirektoren werden auch eine wichtige Rolle bei der Ausbildung und Betreuung zukünftiger Generationen von FIA-Offiziellen spielen, indem sie zum FIA High Performance Programm beitragen und die Harmonisierung in den FIA-Meisterschaften fördern.»

«Das Programm wird sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln und auf eine Abteilung von 12 bis 15 Vollzeit-Stewards hinarbeiten. Diese erweiterte Struktur wird die Kapazität bieten, die Unterstützung der Abteilung auf andere FIA-Einzelsitzer-Meisterschaften auszudehnen.»

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FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem: «Diese neueste grosse Investition in die FIA-Offiziellen spiegelt unser Engagement wider, die höchsten Standards in der Entscheidungsfindung, Fairness und Integrität im Motorsport zu gewährleisten. Die Rekrutierung von Vollzeit-Rennkommissaren ist ein bedeutender Schritt in unserer langjährigen Mission, ein engagiertes Schiedsrichter-Ökosystem in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft aufzubauen, es ist auch eine Investition in die Zukunft unseres Sports.»