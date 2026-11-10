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FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem: «Es wird gefahren in Katar und Abu Dhabi»

Die Formel-1-WM 2026 endet mit den beiden Grossen Preisen von Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember), so wie das immer geplant war, jedoch vom Nahost-Konflikt in Frage gestellt wurde.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem
Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem
Foto: XPB
Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem
© XPB

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Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali (61) hat schon im Rahmen des in Malaysia ausgetragenen Bahrain-GP bei der italienischen Sky bestätigt: «Mit den Informationen und den beruhigenden Zusicherungen, die wir erhalten haben, können wir bestätigen – Katar und Abu Dhabi sind die abschliessenden Etappen dieser Weltmeisterschaft.»

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Nun legt Mohammed Ben Sulayem nach, der 64-jährige Präsident des Autosport-Weltverbands, geboren in Dubai. In den sozialen Netzwerken postet er: «Wir sind bereit für Katar und Abu Dhabi. Wir sind voll und ganz vorbereitet und engagiert, zwei aussergewöhnliche Grands Prix-Wochenenden und einen spektakulären Abschluss der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft zu bieten. Wir freuen uns darauf, Fahrer, Teams und Fans auf zwei ikonischen Strecken zu einem unvergesslichen Saisonabschluss willkommen zu heissen. Wir sehen uns auf der Startaufstellung.»

Am 10. November sind die Betreiber der Imola-Rennstrecke sowie die GP-Rennställe davon in Kenntnis gesetzt worden, dass sie für ein WM-Finale am 6. Dezember nicht gebraucht werden.

FIA und Formel 1 bleiben allerdings auf der Hut. Sollte sich die Lage in Nahost kurzfristig wieder verschlechtern, wird im Interesse der Sicherheit entsprechend gehandelt.

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