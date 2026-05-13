Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

«Kein Wundermittel»: FIA gibt Details zur Motoren-Schützenhilfe bekannt

Der Weltverband gibt weitere Details zu ADUO bekannt, also den Entwicklungsmöglichkeiten für Motorenhersteller. Die FIA betont: Es ist kein Wundermittel, sondern soll Spielraum verschaffen.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Rennstart in Miami
Rennstart in Miami
Foto: XPB
Rennstart in Miami
© XPB

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Nach dem nächsten Rennen in Montreal/Kanada endet offiziell die erste ADUO-Periode. Das bedeutet kurz gesagt: Unterlegene Motorenhersteller können ab dann auf Vorteile zurückgreifen. Das war bereits bekannt geworden – nun teilt der Weltverband FIA die genaue zeitliche Staffelung offiziell mit und gibt ein paar weiterführende Erklärungen zu Sinn und Zweck des Mechanismus.

Werbung

Werbung

Was ist dieses ADUO und warum ist es wichtig?

ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten. Sie sollen dafür sorgen, dass Motorenhersteller, die im Hintertreffen sind, eine Chance kriegen, ihren Rückstand während der Saison aufzuholen. Ab einem Rückstand von mindestens 2 Prozent beim Verbrenner wird Herstellern ADUO gewährt.

Wie funktioniert ADUO?

Für jeden ADUO-Zeitraum (dazu mehr siehe unten) können Hersteller, die die 2%-Grenze Rückstand knacken, gestaffelt nach dem Rückstand, mehr Upgrades bringen, mehr Möglichkeiten nutzen und mehr Geld außerhalb des Budget Cap ausgeben.

Empfehlungen

«Kein Wundermittel»

Nikolas Tombazis, Direktor für Single-Seater-Autos bei der FIA betont dabei: «Es ist wichtig klarzustellen, dass ADUO keine Art Leistungsausgleichsmechanismus ist. Ein Team oder ein Hersteller erhält nicht plötzlich eine höhere Kraftstoffdurchflussrate oder mehr oder weniger Ballast. Es handelt sich vielmehr um einen Mechanismus zur Entlastung der Kostenobergrenze, bei dem ein PU-Hersteller, der während eines Überprüfungszeitraums die ADUO-Kriterien erfüllt, die Möglichkeit erhält, seinen Motor durch eine Anpassung nach unten weiterzuentwickeln. Das soll nicht unterschätzt werden, aber ein Hersteller muss dennoch den besten Motor bauen, um zu gewinnen. Es ist kein Wundermittel, und es ist auch nicht so, als würde die FIA jemandem, der hinterherhinkt, Pluspunkte gutschreiben – es verschafft ihm lediglich Spielraum, seine Antriebseinheit innerhalb des durch das Technische Reglement vorgegebenen Rahmens weiterzuentwickeln.» Es wird nicht die Leistung hochgeschraubt, sondern es werden die Möglichkeiten dafür geschaffen.

Werbung

Werbung

Wie wird nach den Rennabsagen jetzt gerechnet?

Ursprünglich sah der Plan vor, dass es drei Review-Zeitpunkt gibt, also vier Phasen übers Jahr hinweg, jeweils nach sechs Rennen. Entsprechend nach Rennen Nummer 6, nach Rennen Nummer 12 und nach Rennen Nummer 18. Durch die Absage (oder Verschiebung? Mehr dazu hier) der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien kam das Zählsystem nun durcheinander. Denn eigentlich wäre der Grand Prix von Miami Anfang Mai bereits das sechste Rennen gewesen – allerdings war es nun ja erst das vierte Rennen.

Die große Frage lautete also: Wo würde die Grenze gezogen werden? Was würde als sechstes Rennen gelten? Auch in Anbetracht der Situation, dass es auf eine Saison mit 22 statt 24 Rennen hinauslaufen könnte, wäre der Teiler durch vier mit Blöcken à sechs Rennen nicht mehr Rund.

Man entschied sich nun für die Mittellösung: Nach fünf gefahrenen Rennen und zu dem Zeitpunkt, der im ursprünglichen Kalender nach dem siebten Rennen gewesen wäre, also nach Montreal, endet die erste Periode. Das zweite Fenster geht von Monaco bis Ungarn, das dritte von Zandvoort bis Mexiko-City. Nach Montreal erhalten also erstmals die PU-Hersteller, die in Frage kommen, eine Mitteilung über ihre zulässigen Möglichkeiten. Schon ab dem Rennwochenende darauf können sie Upgrades bringen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

100

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

80

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

59

4

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

51

5

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

51

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

43

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

26

8

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

9

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

16

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien